Reclamo de US$ 6.000 millones: La deuda que nació en la era de Luis Caputo

La batalla por los fondos y la política de alianzas marcan la agenda entre el gobierno de la Ciudad y la administración nacional. La situación se complica mientras el tiempo avanza hacia la aprobación del presupuesto porteño.

Desavenencias en la Coparticipación Federal

Las desigualdades en la distribución de los fondos de coparticipación federal están en el centro del conflicto entre el gobierno de Javier Milei y la administración porteña. A pesar de varios intentos de diálogo, la tensión se mantiene intacta.

La Última Reunión

Hace dos semanas, Jorge Macri se reunió con Luis Caputo en el Ministerio de Economía. El encuentro, que se extendió por más de 30 minutos, tenía como objetivo abordar las demandas del gobierno porteño sobre la deuda pendiente. Lamentablemente, desde entonces, no ha habido avances significativos en la comunicación.

El Doble Reclamo de la Ciudad

El primer punto en la agenda es la necesidad de que el Gobierno nacional cumpla con un acuerdo establecido en la Corte Suprema en septiembre del año pasado. Este acuerdo estipula un coeficiente del 1,55% en las transferencias semanales, lo que se suma al 1,4% ya otorgado. Sin embargo, las transferencias comenzaron a desacelerarse desde agosto, generando una deuda acumulada de $ 280.000 millones.

Presupuesto 2026: Sin Soluciones

La incertidumbre aumenta, ya que el presupuesto del año próximo no contemple las partidas necesarias para cubrir los pagos acordados. La Ciudad ha emitido tres notificaciones a la Nación desde agosto, advirtiendo sobre el incumplimiento del acuerdo.

Una Deuda Histórica

Otro punto álgido en la discusión es la reducción del 3,5% a 1,4% de coparticipación, impuesta unilateralmente por el gobierno de Alberto Fernández durante la pandemia. Desde entonces, la Ciudad ha solicitado el reintegro de aproximadamente US$ 6.000 millones como compensación por la reducción de estos fondos.

Reclamos en la Justicia

El reclamo por la restitución no solo sigue vivo a nivel formal, sino que también se plantea una necesidad por una distribución más equitativa mediante el Banco Nación, en lugar de la actual fragmentación de pagos.

Tensiones Legislativas en el Horizonte

La relación entre la Ciudad y la Nación también está marcada por las tensiones en el ámbito legislativo. El presupuesto porteño y la elección de nuevas autoridades en el ex Concejo Deliberante complican aún más el vínculo. Este jueves, se espera una votación crucial que podría profundizar aún más la crisis.

Conflicto en la Votación

La LLA, que cuenta con más legisladores que el PRO, ha manifestado su disidencia respecto al presupuesto propuesto por el Ejecutivo. La falta de consenso podría llevar a un estancamiento de las discusiones, con posibles repercusiones en ambos frentes, tanto en la Ciudad como en la Nación.