Récord de visitantes en la costa durante el fin de semana largo

Las playas de Mar del Plata vivieron un fin de semana histórico, desbordando de visitantes y alegría. Desde el jueves pasado, el ambiente festivo se palpó en cada rincón de la ciudad y sus alrededores, estableciendo un récord de turistas nunca antes visto en los últimos 15 años para esta fecha.

El merecido éxito se atribuye a varias razones. La inclusión del feriado por el Día de la Soberanía Nacional, trasladado a este lunes, junto a un pronóstico de sol radiante, ofreció el escenario ideal para el turismo. Así, los visitantes encontraron playas llenas de vida y restaurantes con largas colas, un espectáculo que no se veía desde hace tiempo.

Cifras que Celebran el Turismo

La expectativa se cumplió con creces. Hernán Szkrohal, presidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Mar del Plata, destacó que las reservas fueron notoriamente superiores a las de feriados anteriores, y se notó una recuperación significativa en la industria después de meses difíciles.

Desde el jueves, las rutas hacia la costa comenzaron a llenarse de automóviles. En un solo fin de semana, se estima que aproximadamente 160,000 turistas llegaron a Mar del Plata, un 40% más que el año pasado en el mismo periodo. Dicha cifra habla por sí sola del resurgimiento del interés por las playas argentinas.

Alegría en las Playas

El calor fue protagonista; aunque comenzó fresquito, los días soleados alcanzaron temperaturas de hasta 25 grados, perfectas para disfrutar del aire libre. La apertura anticipada de balnearios, que ofrecieron carpas y servicios de alquiler, contribuyó aún más a atraer a los visitantes que buscaban sombra y comodidad.

“En la reposera o tendido en la lona era un día de verano absoluto”, comentaban un grupo de amigas de Buenos Aires que se aventuraron a disfrutar de las playas en Las Toscas, incluso a pesar de un ligero viento fresco.

Expectativas para el Futuro

El secretario de Turismo de la Nación, Daniel Scioli, también tuvo presencia en la región, celebrando la reactivación del turismo en todo el país. Aunque algunos sectores expresaron preocupación sobre la próxima temporada estival, las altas cifras de ocupación en hoteles de todas las categorías han generado optimismo. La influencia de un dólar más accesible a destinos populares como Brasil ha llevado a que algunos turistas reconsideren sus opciones.

El entusiasmo por el futuro es palpable. “Estamos muy conformes con el excelente nivel de ocupación. Los hoteles de 2 y 3 estrellas alcanzaron un 90%, mientras que los de 4 se llenaron rápidamente”, afirmó Szkrohal.

Perspectivas para la Temporada Alta

Además de la ocupación hotelera, las inmobiliarias informaron un aumento en las consultas por propiedades en alquiler, sobre todo para las festividades de fin de año y enero. Con el interés reflejado en el auge de reservas, se espera un inicio de temporada lleno de oportunidades.

Este fin de semana no solo trajo turistas, sino también una bocanada de aire fresco para el sector, que mira al futuro con esperanza e ilusión. Sin lugar a dudas, Mar del Plata se posiciona nuevamente como uno de los principales destinos turísticos de Argentina.