Récord de Vuelos Brasil-Argentina este Verano: ¡Descubre el Turistómetro!

Este año, Brasil ha alcanzado una cifra histórica con la llegada de 8 millones de turistas internacionales, un hito que marca un crecimiento sin precedentes.

Un Aumento Impactante en el Turismo

El turismo en Brasil se está disparando, con un incremento de más del 40% en comparación con el año anterior. «Nos acercamos a la meta de 9 millones de visitantes, lo que genera empleo e ingresos significativos», afirmó Marcelo Freixo, presidente de la Agencia Brasileña de Promoción Internacional del Turismo, Embratur.

Celebrando el Logro con Tecnología

Para conmemorar este logro, se han instalado dos imponentes «Turistómetros» de cinco metros de altura que muestran en tiempo real el número de turistas que llegan al país. Uno de estos paneles se encuentra en la popular Orla de Copacabana, en Río de Janeiro, y el otro en la Esplanada dos Ministérios de Brasilia.

Proyecciones para el Fin de Año

El conteo de turistas se mantendrá activo hasta el 31 de diciembre, fecha en la que el gobierno espera alcanzar los 10 millones de llegadas internacionales.

Movimientos en el Turismo Desde Argentina

Los datos oficiales demuestran que el turismo de argentinos hacia el exterior ha aumentado un 23% en los primeros nueve meses de 2025, sumando más de seis millones de viajeros. De este total, Brasil se ha consolidado como el destino predilecto, con cerca de tres millones de argentinos cruzando la frontera, lo que representa un asombroso crecimiento del 85% en comparación con el mismo periodo de 2024.

Aumento de Vuelos para el Verano 2025-2026

De cara a la temporada estival, prevista entre diciembre de 2025 y marzo de 2026, se proyecta un incremento del 31.6% en la frecuencia de vuelos entre Argentina y Brasil. La Embratur estima que habrá 468 vuelos semanales, alcanzando un total de 7,929 frecuencias y 1.5 millones de plazas disponibles.

Acuerdo para Ampliar la Conectividad Aérea

Marcelo Freixo destacó la importancia del Acuerdo de Cooperación Técnica (ACT) establecido con diversas aerolíneas para aumentar la conectividad aérea y atraer más turistas a Brasil. «Esto representa el inicio de una asociación estratégica a largo plazo, con acciones planificadas para mejorar la presencia de Brasil en los mercados internacionales», concluyó.