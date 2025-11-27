Récord en Rollover: Claves de la Última Licitación de Deuda del Tesoro

El Ministerio de Economía ha alcanzado un notable resultado en su más reciente licitación de instrumentos, captando un fuerte interés del mercado en un contexto financiero desafiante.

En una licitación crucial que cierra el calendario financiero del año, el Tesoro argentino renovó casi todos sus vencimientos y obtuvo financiamiento neto, impulsado por una alta demanda de instrumentos en pesos a corto y mediano plazo. La preferencia por los bonos a tasa fija fue evidente, sin embargo, un bono vinculado al dólar quedó sin ofertas, lo que refleja la selectividad del mercado.

El economista jefe de Puente, Eric Ritondale, destacó que el bajo interés en los instrumentos de cobertura indica una compresión significativa de las tasas reales y una clara inclinación hacia los activos de tasa fija, de acuerdo con la información de la agencia NA.

Desempeño Destacado en la Licitación del 26 de Noviembre

La Secretaría de Finanzas reportó un resultado altamente positivo en la licitación de instrumentos en pesos y dólares. Las ofertas totalizaron $14,68 billones, de las cuales se adjudicaron $13,99 billones, logrando una adhesión cercana al 95%. Este resultado reafirma la confianza del mercado en los títulos del Tesoro en el corto y mediano plazo.

Con un total de 6.375 ofertas, donde 6.151 correspondieron a instrumentos en pesos y 224 a dólares, la licitación no solo superó los compromisos a corto plazo, sino que también mejoró el perfil financiero esperado para el cierre de 2025.

LECAP y BONCAP: Líderes en la Demanda de Títulos

Los instrumentos a tasa fija se posicionaron como los más atractivos para los inversores, acumulando más de $8,7 billones adjudicados entre LECAPs y BONCAPs. Las tasas internas de retorno efectivas anuales (TIREA) fluctuaron entre el 34% y el 37,5%, evidenciando un descenso en comparación con licitaciones anteriores, lo que sugiere un proceso de normalización en las tasas económicas.

Entre los más solicitados, el bono T13F6, con vencimiento en febrero de 2026, destacó al adjudicar $3,7 billones de valor nominal, alcanzando un valor efectivo superior a $5 billones, con un precio de corte de $1.356,50 por cada $1.000 de valor nominal. Las reaperturas de las letras S30A6 y S30O6 también mostraron precios de corte que reflejan tasas menores, apoyando la tendencia hacia la estabilización económica.

Bonos CER: Aumento en la Aceptación y Tasas a la Baja

Los títulos ajustados por CER recibieron una notable respuesta del mercado, con más de $2 billones en bonos y letras indexadas a inflación, que ofrecieron tasas reales anuales entre el 7,3% y el 7,8%. Esto reafirma la tendencia a la baja de las tasas reales, alineada con un panorama inflacionario más estable y expectativas controladas.

El bono LECER X29Y6, con vencimiento en mayo de 2026, recibió $1,19 billones de valor nominal. Los bonos cero cupón TZXO6 (octubre 2026) y TZXA7 (abril 2027) también contribuyeron a una curva CER estable, a pesar de la reducción en la volatilidad inflacionaria.

Nueva Letra TAMAR: Un Debut Satisfactorio

Una de las incorporaciones más interesantes en esta licitación fue la letra M30A6, relacionada con la tasa TAMAR. Este nuevo instrumento, que vencerá en abril de 2026, adjudicó $2,72 billones de valor nominal, atrayendo el interés de grandes inversores institucionales al presentar una opción regulada de menor volatilidad.

En cuanto a los instrumentos vinculados al dólar, el Tesoro colocó USD 317 millones del bono D30A6 con una TIREA del 3,52% y un precio de corte de USD 985,50. Sin embargo, la reapertura del bono de mayor plazo, TZVN6, con vencimiento en noviembre de 2026, no tuvo demanda, reflejando que el mercado aún busca cobertura cambiaria en plazos más cortos, en línea con la incertidumbre respecto al tipo de cambio para el próximo año.