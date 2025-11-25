Recordando a su Madre: La Hija de una Famosa Actriz Argentina Sigue su Legado

Su historia de vida entre luces y sombras revela la esencia de una joven actriz que, a pesar de las adversidades, elige seguir adelante con pasión y determinación.

Cuando era solo una niña de 11 años, Wanda Brenner recibió una invitación que cambiaría su vida: «Me encontré en el baño y le dije a mamá que deberíamos compartir más cosas. No sé cómo sucedió, pero una semana después estábamos trabajando juntas en mi primera película, Las voces, dirigida por Pablo Torre», recuerda con nostalgia la joven actriz, hija del reconocido músico Rubén Brenner y de la querida actriz María Socas, quien falleció a fines de 2024 tras luchar contra el cáncer de mama.

El consejo de una madre talentosa

–¿Qué aprendiste de tu mamá en esos primeros pasos?

–Juntas leímos el guion y siempre me alentaba a expandir mis horizontes. Su generosidad y talento eran inspiradores; me empujaba a abrir mi mente y mi creatividad.

Un punto de inflexión en su vida

–¿Cuándo la actuación se convirtió en algo más que un juego?

–Con el tiempo, empezó a resultar insaciable para mí. El diagnóstico de mamá, una noticia que quiso mantener privada, fue un clic que me hizo decidir «Voy a vivir como quiero». En lugar de dejarme vencer, eso me impulsó a dar pasos arriesgados. Así fue como dejé el CBC de Filosofía para estudiar teatro en el Fontainebleau School of Acting, en Francia, durante tres años.

El miedo y el arte

–¿Qué sientes al actuar?

–Es un acto de valentía. Cada vez que subo al escenario, me lanzo a lo desconocido. No puedo imaginar mi vida sin eso.

Viviendo el duelo

–¿Cómo enfrentas el primer año tras su pérdida?

–Mamá fue un pilar fundamental en mi vida. La extraño cada día, pero me siento afortunada por haber compartido con ella momentos de vitalidad y amor por la vida, incluso durante su enfermedad.

Proyectos futuros

–¿Qué novedades vienen para ti?

–Acabo de filmar Yeso, la ópera prima de Nerina de León Tonno, y estoy ensayando El jardín del infierno de Osvaldo Dragún. Además, en pocas semanas comenzaré a rodar un thriller basado en «El circuito de la rabia», escrita y dirigida por Cinthia Varela.

Estilo personal y moda

–¿Qué estilo tienes a la hora de vestirte?

–Prefiero un estilo sobrio y sutil, con prendas simples. Las polleras son mi fetiche, me resuelven mucho al momento de elegir un look.

–¿Cómo influye la moda en tu día a día?

–Estar bien vestida me da confianza y felicidad. Me gusta sentirme cómoda y segura en mi propia piel, lista para enfrentar cada nuevo día.