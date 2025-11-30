Recortes masivos: 30 mil empleados públicos podrían ser despedidos en 2026

La administración de Javier Milei toma decisiones drásticas en su política laboral, mientras se preparan nuevos despidos en el sector público. Con Manuel Adorni al mando de la Jefatura de Gabinete, el enfoque en la reducción del personal se vuelve más claro cada día.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, se encuentra liderando una estrategia de recortes que se prevé impactará en un 10% de la plantilla estatal. Este movimiento se produce después de que el gobierno ya despidiera a más de 58 mil empleados desde su llegada al poder en diciembre de 2023, la mayoría de ellos mediante la finalización de contratos laborales.

Un Reordenamiento Controversial

La gestión actual parece estar en un constante reordenamiento de la administración pública. Tras el fin de las facultades delegadas en la ley Bases a mediados de año, los objetivos se han vuelto más imprecisos. Sin embargo, hay un claro interés en establecer acuerdos comerciales, incluyendo uno importante con Estados Unidos, cuyo contenido aún no ha sido divulgado.

¿Qué Organismos Están en la Mira?

Las autoridades han señalado que la reducción de personal afectará a organismos descentralizados como la AFIP, Anmat, Conicet e INTA. Previamente, algunos de estos organismos habían sufrido recortes significativos, e incluso se había intentado el cierre de instituciones clave como el INTA y el INTI, lo que provocó enfrentamientos legales.

El Caso de Anmat

La decisión de achicar Anmat resulta particularmente polémica, dado su papel crucial en la regulación de productos de salud. Recientemente, la falta de control sobre lotes contaminados de fentanilo ha generado tanto enfrentamientos internos entre ministros como consecuencias trágicas en la salud pública.

El Impacto en las Empresas de Medios Públicos

Las entidades como la Televisión Pública y Radio Nacional también están bajo el escrutinio del gobierno. Con una reducida transferencia de fondos este año, los empleados de estos medios han enfrentado caídas salariales notables y han tenido que optar por retiros voluntarios, aunque la transformación de Télam sigue en pie.

Un Futuro Incierto para el Empleo Estatal

Según cifras recientes, el número total de empleos públicos en el país era de 282 mil en octubre. Con la gestión actual centrada en la reestructuración y sanitización del sector estatal, es probable que se sigan presentando despidos de empleados cuyos contratos no se renovarán a inicios del próximo año.

Mientras tanto, el gobierno persiste en su estrategia de privatización y eliminación de duplicidades en las dependencias. Estos cambios generan un ambiente de incertidumbre tanto en los trabajadores como en los sectores que dependen de la estabilidad del empleo público.