Recuperan bienes de Hayden Davis, creador de $LIBRA, tras embargo de $37 millones

Juez Levanta Restricciones a Hayden Davis, Creador de $LIBRA

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi ha tomado una decisión que cambia el rumbo del caso de Hayden Davis, conocido por ser el fundador de la criptomoneda $LIBRA. Tras una revisión de las circunstancias del caso, ha levantado las restricciones que pesaban sobre sus bienes.

El magistrado ha sustituido las restricciones iniciales por un embargo de aproximadamente 37 millones de pesos, equivalente a unos 25.000 dólares, que se aplicará a cada uno de los acusados en el proceso.

Decisión Judicial y su Fundamento

La nueva medida se basa en la estimación de pérdidas que han tenido los inversores que conforman la querella, calculadas en alrededor de doce mil dólares cada uno. La resolución llega tras un recurso presentado por los abogados de Davis, quienes argumentaron que la prohibición de innovar sobre sus activos era excesiva. La defensa citó una decisión de la Cámara Federal que sugirió que se optara por embargos específicos en lugar de medidas generales.

Contexto del Caso $LIBRA

El lanzamiento de $LIBRA se vio envuelto en un escándalo a principios de año, especialmente tras ser promovido por el presidente Javier Milei en su cuenta de X. Este hecho ha llevado a Milei a estar incluido en la lista de investigados. Originalmente, Davis estaba imposibilitado de innovar sobre sus bienes debido a un exhorto que se envió a Estados Unidos, el cual no recibió respuesta. Este hecho fue un punto central que motivó a la defensa a solicitar la modificación de las restricciones.

Nueva Medida de Embargo

El juez Martínez De Giorgi dictó que los embargos se mantendrán durante 90 días y que la cifra de 36.875.000 pesos se fijó tomando en cuenta la pérdida que denunciaron los inversores. Este monto incluye no solo las pérdidas, sino también posibles multas y gastos judiciales. Los acusados deberán informar en un plazo de 72 horas sobre los bienes o fondos que poseen para hacer frente a los embargos, mientras que la prohibición de innovar sobre sus activos permanecerá vigente hasta que se tomen medidas efectivas.

Implicaciones y Futuro del Caso