Redrado Urge a Implementar un Plan Cambiario: ‘Sin Eliminar Restricciones, No Habrá Inversiones ni Crédito’

En Córdoba, el economista Martín Redrado analizó la situación económica del país y planteó un futuro prometedor, pero con retos significativos. La clave estará en transformar la estabilidad fiscal en crecimiento real.

A un mes de las elecciones legislativas, el clima económico en Argentina sigue siendo incierto. En su charla con empresarios pymes en Córdoba, Martín Redrado destacó que el país se encuentra en un crucial «punto de inflexión», donde se presenta una oportunidad internacional única junto a desequilibrios internos que dificultan un crecimiento sostenible.

Desafíos y oportunidades económicas

“Hay una ventana global que debemos aprovechar, pero sin un programa financiero y cambiario coherente, la inversión y el crédito seguirán siendo escasos”, advirtió Redrado, resaltando la necesidad de un enfoque que incluya tanto al Estado como al sector privado para concretar el desarrollo necesario para las pymes.

La importancia de un enfoque macroeconómico sólido

Según Redrado, un primer paso esencial para establecer una macroeconomía robusta es eliminar las restricciones cambiarias que limitan la inversión. “El sistema financiero, con encajes extremadamente altos, necesita ajustes drásticos para permitir la circulación de crédito y la disminución de tasas de interés”, afirmó.

Dependencia de dólares y reservas internacionales

Redrado fue rotundo al abordar el tema de la intervención estadounidense en el mercado cambiario: “No anticipa una intervención directa de Estados Unidos, pero prevé apoyo para que Argentina cumpla sus compromisos internacionales”. Con respecto a los compromisos con el FMI, consideró probable que se obtenga un waiver por la acumulación de reservas.

Subrayó la necesidad de generar dólares a través del aumento de la producción, exportación e inversión, en lugar de depender de financiamiento externo.

La crítica situación del crédito para pymes

El financiamiento para las pymes ha caído a un preocupante 12% del PIB, en contraste con el promedio regional del 50%. “Esto revela tanto una oportunidad como un desafío considerable”, expresó. La economía actual se sostiene en unos pocos sectores dinámicos, dejando de lado áreas clave como comercio y construcción, según señaló el economista.

América Latina: un nuevo orden global

En el contexto de la competencia entre Estados Unidos y China, Redrado identificó a América Latina como un territorio estratégico. “Estados Unidos está buscando proveedores confiables para sus cadenas de suministro en industrias críticas”, explicó, ofreciendo un panorama de circunstancias en el cual Argentina debe encontrar su lugar.

Hacia un futuro prometedor: cuatro revoluciones necesarias

Finalmente, Redrado planteó una agenda de crecimiento sustentada en cuatro pilares fundamentales:

1. Revolución impositiva

Proponiendo la disminución de impuestos distorsivos y una ampliación de la base tributaria, sugirió implementar rebajas anuales en las retenciones y eliminar gradualmente ciertos impuestos que limitan el crecimiento.

2. Revolución exportadora

Fomentar la integración a cadenas globales con acuerdos bilaterales, involucrando activamente al sector privado en la agenda comercial de Argentina.

3. Revolución logística

Impulsar mejoras en la infraestructura de transporte y logística para reducir costos, buscando financiamiento internacional para proyectos clave.

4. Un enfoque federal en la economía

Reivindicar una mayor autonomía para las provincias a través de una mejor distribución de los recursos nacionales, fomentando su capacidad de desarrollo.

Martín Redrado concluyó su intervención afirmando que el equilibrio fiscal es fundamental, pero no suficiente. “Es imperativo pensar en un proyecto de desarrollo integral”, dijo, instando a los empresarios a subirse al «tren de la historia» que pasa nuevamente por Argentina.