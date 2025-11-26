Reeves Congela Impuesto sobre Combustibles y Anuncia Carga de 3p por Milla para Vehículos Eléctricos

La ministra Rachel Reeves ha confirmado que el impuesto a los combustibles se mantendrá congelado por cinco meses más, al tiempo que se implementará un nuevo cargo por milla para los autos eléctricos a partir de 2028.

Un Congelamiento que Sorpende

La decisión de congelar el impuesto a los combustibles a 52.95p por litro para gasolina y diésel se enmarca en un contexto de creciente debate político. Este será el décimo sexto año consecutivo sin un aumento, aunque la reducción temporal de 5p introducida anteriormente por Rishi Sunak se revertirá gradualmente a partir de septiembre.

El Razonamiento Detrás del Aumento Futuro

Desde que se aplicó la primera congelación por parte del gobierno de coalición en 2010, aumentar este impuesto ha sido un tema controvertido. Sin embargo, la futura subida busca incentivar la transición hacia vehículos eléctricos. A partir de 2028, se implementará un cargo por milla en los autos eléctricos, que será de 3p por milla para coches totalmente eléctricos y de 1.5p para híbridos enchufables.

Impacto Económico y Presupuestario

Según el Oficina de Responsabilidad Presupuestaria (OBR), la prolongación de este congelamiento costará al Tesoro británico aproximadamente £2.4 mil millones el año próximo, y £900 millones anuales después de eso. A pesar del costo, se espera que esto reduzca momentáneamente la inflación.

Aumento del Fondo para el Mantenimiento de Vías

Reeves destacó que «todos los vehículos contribuyen al desgaste de nuestras carreteras», y que los conductores serán gravados conforme a su uso y no solo por el tipo de vehículo que poseen. El nuevo cargo destinado a vehículos eléctricos se estima que aumentará los fondos para el mantenimiento de las vías en Inglaterra durante la actual legislatura.

Compromisos con la Infraestructura de Carga Eléctrica

La ministra también se comprometió a acelerar la expansión de estaciones de carga pública para vehículos eléctricos y a eximir de impuestos comerciales a estos establecimientos. Sin embargo, no se implementó una reducción del IVA en la carga pública, lo que generó descontento en algunos sectores.

Reacciones y Futuro del Transporte Eléctrico

A pesar de las preocupaciones de los defensores de los vehículos eléctricos sobre el impacto de este nuevo cargo, Reeves afirmó que su plan tiene el objetivo de fortalecer la industria automotriz británica, aumentando el umbral del «impuesto de lujo» para vehículos eléctricos y proporcionando £1.3 mil millones adicionales en subvenciones.

Medidas Adicionales en el Sector del Transporte

El gobierno también ha decidido prolongar el límite tarifario de £3 para los autobuses y congelar las tarifas ferroviarias, una medida que no se veía en tres décadas. Además, se eliminará un vacío legal que permitía que muchos taxis, que no operan en Londres, estuvieran exentos de IVA, lo que podría conllevar a un aumento en las tarifas para los usuarios.

La Oposición y el Apoyo al Cambio

Si bien algunos han llamado al nuevo impuesto un «impuesto de taxis», el secretario general de la Asociación de Taxistas Licenciados, Steve McNamara, lo ha calificado como un hito en favor de la equidad en la industria.