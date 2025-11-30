Reeves Defends Integrity on Public Finances Amid Deficit Controversy – UK Politics Live

La líder política hizo valer su postura en medio de acusaciones sobre la transparencia de las finanzas públicas, reafirmando que nunca ha mentido al respecto.

Reeves Aclara la Situación Económica del Reino Unido

Rachel Reeves, Canciller del Reino Unido, reafirmó recientemente que nunca ha engañado al público sobre el estado de las finanzas públicas antes del presupuesto anunciado. En declaraciones a Trevor Phillips, insistió: «Por supuesto que no mentí».

Controversia en Torno al Presupuesto

La reciente controversia se centra en la afirmación de Reeves de que una baja en la productividad económica complicaría el cumplimiento de las reglas fiscales que ella misma estableció. Durante un discurso previo, sugirió que se necesitarían aumentos impositivos debido a la baja en el crecimiento de la productividad.

“Con una disminución en nuestra productividad, que costó £16 mil millones, era necesario aumentar impuestos. Fui honesta y franca al respecto en el discurso que di a principios de noviembre”, expresó.

Responsabilidad y Reacciones

Keir Starmer, líder del Partido Laborista, defendió el presupuesto de £26 mil millones, asegurando que adhería al manifiesto del partido, aunque admitió que se había solicitado un mayor aporte de todos los ciudadanos.

Oficina de Responsabilidad Presupuestaria Desmiente Advertencias

La Oficina de Responsabilidad Presupuestaria (OBR) reveló que había notificado a la Canciller sobre una mejora en la recaudación fiscal debido al crecimiento de salarios e inflación, lo que indicaba que la brecha fiscal era menor de lo inicialmente esperado.

Investigaciones y Dudas

Estas declaraciones han llevado a figuras de la oposición a solicitar que la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) investigue si el Tesoro engañó al público. Las acusaciones contra Reeves incluyen una supuesta «abuso de mercado». Desde el número 10, se ha negado cualquier sugerencia de que la Canciller haya desinformado sobre las finanzas del país.

Expectativa Sobre el Futuro

Se anticipa que el primer ministro, Keir Starmer, respaldará el presupuesto en un discurso programado para mañana, argumentando que las medidas ayudarán a aliviar la presión del costo de vida y a reducir la inflación, a la vez que promueven un crecimiento más rápido.

Reeves podría enfrentarse a preguntas difíciles sobre esta situación en los próximos programas de entrevistas, donde se espera que brinde más detalles sobre su postura y las medidas fiscales.