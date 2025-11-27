Reforma Laboral: En Córdoba alertan que limitar indemnizaciones podría desatar una ola de juicios

La discusión sobre la reforma laboral que promueve el Gobierno nacional está generando intensos debates y divisiones en todo el país. Con tres ejes principales, esta propuesta busca abordar la regularización del trabajo informal, los límites a las indemnizaciones y la modernización de convenios laborales.

El panorama laboral argentino enfrenta un nuevo desafío con la llegada de la reforma laboral al Congreso. La iniciativa incluye propuestas con amplio respaldo y otras que despiertan críticas y resistencia. En Córdoba, donde el empleo registrado es fundamental para la economía, el análisis de estas reformas ha despertado preocupación.

La Regularización del Trabajo No Registrado: Un Consenso Necesario

Julián de Diego, abogado especializado en derecho laboral, destacó en una entrevista que el primer eje de la reforma, la regularización del trabajo no registrado, obtiene consenso general. Según sus registros, entre el 43% y 44% de la fuerza laboral se encuentra en esta situación. Esta informalidad no solo afecta a los trabajadores, sino que también debilita la seguridad social y pone en riesgo jubilaciones y acceso a servicios de salud.

Indemnizaciones: Un Punto Crítico en el Debate

Uno de los aspectos más debatidos de la reforma es el posible establecimiento de un límite a las indemnizaciones por despido. De Diego enfatiza que esta medida podría resultar inviable y generar conflictos legales. «Limitar a 10 años de antigüedad en indemnizaciones podría llevar a judicializar la cuestión, y la jurisprudencia probablemente sostendría esa posición», advirtió. En este contexto, señaló que tal limitación solo afectaría a las nuevas incorporaciones al mercado laboral, dejando sin solución a la mayoría de los trabajadores actuales.

Reformas que Generan Desconfianza

El segundo bloque de la reforma incluye conceptos como el banco de horas y las vacaciones fraccionadas. Aunque estas propuestas generan reservas en distintos sectores, De Diego sugiere que podrían mantenerse con ajustes para evitar fricciones con los sindicatos. La reorganización del tiempo laboral también se presenta como un punto sensible que requiere un diálogo cuidadoso.

Convenios Colectivos: Un Lastre para el Empleo

Finalmente, la discusión sobre la modernización de convenios colectivos y normas sindicales se perfila como el tramo más complejo de la reforma. De Diego apuntó que muchos convenios vigentes datan de 1975, lo que limita la flexibilidad y dinamismo que el mercado laboral necesita para evolucionar y adaptarse a las nuevas realidades económicas.