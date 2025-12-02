Reforma Laboral: Gobierno Finaliza Texto y Se Prepara para Negociaciones con la CGT

La administración actual se encuentra ultimando los detalles de su proyecto de reforma laboral, el cual se presentará en el Congreso en diciembre, desatando numerosas críticas y dudas en el ámbito sindical.

El Gobierno ha completado la redacción de un ambicioso proyecto de reforma laboral, el cual será distribuido a los actores políticos clave mientras se organiza su estrategia para su presentación en el Congreso durante la temporada estival. De acuerdo a fuentes cercanas, el documento cuenta con más de 150 artículos y ya ha sido entregado al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, con la intención de enviarlo formalmente el 9 de diciembre, justo antes de la convocatoria a sesiones extraordinarias.

Sin embargo, la central obrera CGT ha expresado su incomodidad, afirmando que no ha recibido ningún texto oficial y cuestionando la existencia de un proyecto definitivo. La controversia se intensifica mientras el contexto de la propuesta se vuelve más claro.

Detrás de la Propuesta: Un Trabajo en Equipo

El diseño político de la reforma ha contado con la colaboración del diputado del PRO Sergio Capozzi y la senadora radical Carolina Losada, quienes han trabajado en conjunto con la Unión Industrial Argentina (UIA) y diversos sindicatos. Según un participante del proceso, el contenido de la reforma puede ser resumido a través de la metáfora de un semáforo: “Los convenios individuales tienen luz verde, las indemnizaciones están en amarillo con espacio para debate, y los convenios colectivos están en rojo, ya que la CGT y otros sindicatos son reticentes a cualquier modificación.”

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, está liderando el desarrollo técnico, que busca implementar cambios significativos como la actualización de la ultraactividad y la regulación de cargas fiscales, derechos colectivos y convenios regionales.

La Resistencia Sindical

Con el oficialismo tomando las riendas del proceso, la reacción de la CGT no se ha hecho esperar. El dirigente Jorge Sola ha manifestado a medios locales que la central obrera no ha tenido acceso a ningún borrador y ha cuestionado la falta de información sobre el proyecto. “La discusión está condicionada por un enfoque ideológico que no considera el impacto real de la reforma laboral”, afirmó Sola, haciendo hincapié en que la propuesta puede estar más enfocada en replicar un DNU anterior que en generar empleo formal.

Además, Sola subrayó la importancia de la participación sindical en el desarrollo del proyecto, indicando que la exclusión de actores clave como la CGT podría ser problemática. Esto se extiende a la preocupación por el poder de negociación individual que podría disminuir al priorizar convenios particulares sobre los colectivos.

Agenda Legislativa: Primeros Pasos hacia la Reforma

De acuerdo con legisladores del oficialismo, diciembre se centrará en la discusión del Presupuesto 2026, mientras que la reforma laboral se abordará en comisiones a partir de la segunda quincena de enero, con planes de llevarla al recinto en febrero. La Casa Rosada también contempla un avance en la reforma tributaria hacia finales de febrero, aunque no hay planes para una reforma previsional en el corto plazo.

Con un cronograma que prevé sesiones hasta fin de año, un breve receso en enero y actividad parlamentaria entre el 19 de enero y el 28 de febrero, el oficialismo buscará fortalecer alianzas, llevando a cabo reuniones con gobernadores aliados para facilitar su agenda legislativa.

JD / DCQ