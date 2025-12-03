Regresa al Éxito: Nuevo Disco y Liderazgo en las Listas a Pesar de su Retiro de Girar

La colaboración entre Aerosmith y Yungblud en el EP One More Time ha capturado la atención de la industria musical, debutando en el noveno lugar del Billboard 200 y destacando la relevancia de la banda en cada década desde los 70.

Un Hito en la Música Actual

Con su nuevo lanzamiento, Aerosmith se convierte en la segunda banda en lograr un lugar en el Top 10 del Billboard durante seis décadas consecutivas, desde la década de 1970 hasta la de 2020. La vigencia del grupo, caracterizado por sus «gemelos tóxicos», Steven Tyler y Joe Perry, sigue siendo innegable en el panorama musical actual.

Yungblud: Un Talento Emergente

*One More Time* también es el primer Top 10 para Yungblud, quien había intentado alcanzar esta posición en cuatro álbumes anteriores. Por su parte, Aerosmith, conocido por sus clásicos, llega a esta marca por décima vez, con su último gran éxito registrado en 2012 con *Music from Another Dimension!*, que alcanzó el puesto número 5.

Desafíos y Decisiones Difíciles

En agosto del año pasado, Aerosmith anunció que no volverían a realizar giras debido a problemas de salud de Steven Tyler, quien sufrió daños permanentes en sus cuerdas vocales. En un comunicado, la banda explicó: «Después de meses de trabajo con los mejores médicos, hemos tomado la dolorosa decisión de retirarnos de las giras». Esta decisión refleja el compromiso de la banda con la salud de Tyler y su legado musical.

Un Legado Musical Sólido

Aerosmith ha sido un nombre constante en las listas desde su primer Top 10 en 1976 con el álbum *Rocks*, que se posicionó en el número 3. A través de las décadas, han acumulado múltiples éxitos: en los 80 con *Pump*, en los 90 con *Get a Grip*, en los 2000 con *Just Push Play* y más recientemente en la década de 2010 con *Music from Another Dimension!*. Ahora, el lanzamiento de *One More Time* asegura su legado en los años 20.

Un Trio de Éxitos en la Historia del Rock

Junto a los Rolling Stones, Aerosmith se destaca como una de las pocas bandas que han logrado un nuevo Top 10 en cada década desde 1970. Solo otros tres artistas comparten este logro: Paul McCartney, Bruce Springsteen y James Taylor, lo que subraya la longevidad y el impacto de Aerosmith en la historia del rock.

Un Comienzo Prometedor para «My Only Angel»

El EP *One More Time* está acompañado por su primer sencillo, *My Only Angel*, que debutó en el puesto número 1 de la lista Hot Hard Rock Songs en octubre y ha escalado al puesto 6 en la lista Mainstream Rock Airplay, marcando un nuevo récord para Aerosmith. Este sencillo es también el primer Top 10 de Yungblud en esta lista y el primero para Aerosmith desde 2004.