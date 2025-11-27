¿Regresan las tormentas a Buenos Aires esta semana?

Alertas Meteorológicas: Fuertes Tormentas y Vientos en Varias Provincias Argentinas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha lanzado alertas en varias provincias por la llegada de un sistema frontal que traerá consigo intensas lluvias y vientos.

Frente Frío se Aproxima al País

Este miércoles, el SMN advirtió sobre el impacto de un frente de mal tiempo que comenzará a afectar a Argentina desde las primeras horas del día. Las alertas de color amarillo y naranja abarcan a diversas provincias.

Provincias Afectadas

Las alertas amarillas están vigentes en Buenos Aires, Chubut, Córdoba, La Pampa, La Rioja, Neuquén, Río Negro, San Juan y San Luis. En Mendoza, se emite alerta naranja, lo que indica un riesgo mayor.

Predicciones sobre las Tormentas

A pesar de que el SMN estima que las lluvias lleguen a Buenos Aires por la tarde, algunas previsiones indican que las tormentas podrían hacer su aparición solo durante el fin de semana. La interacción entre el aire caliente y la humedad podría dar lugar a fenómenos severos, como granizo en diferentes áreas del país.

Clima en el AMBA

En la Ciudad y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), los termómetros se mantendrán agradables, alcanzando los 31°C durante la tarde, mientras que por la noche descenderán a 25°C.

Pronóstico Semanal

Las condiciones climáticas se mantendrán estables durante el resto de la semana. El jueves, se espera un máximo de 32°C y un mínimo de 21°C. Para el viernes, las temperaturas oscilarán entre 27°C y 21°C.