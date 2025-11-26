Regreso de las lluvias: provincias en alerta y pronóstico del tiempo

La primera semana de octubre llega con un clima ideal en el Área Metropolitana de Buenos Aires, prometiendo días soleados y temperaturas agradables antes de un giro en el pronóstico.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que este miércoles se caracterizará por un cielo algo nublado por la mañana, que se despejará parcialmente hacia la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 31 grados, manteniendo la sensación de calor que se ha sentido en días pasados.

Condiciones climáticas del jueves: un día estable y cálido

Para el jueves, el tiempo continuará siendo favorable. Durante todo el día, el cielo se presentará parcialmente nublado, aunque hacia la noche se espera un aumento en la nubosidad. Las temperaturas se mantendrán elevadas, con mínimas de 19 grados y máximas alcanzando nuevamente los 31 grados.

Viernes: un ligero descenso en la temperatura

El viernes se mantendrá el buen clima, aunque con un pequeño descenso en las temperaturas. La jornada comenzará con cielo mayormente nublado, que a partir de la tarde se despejará un poco. Se anticipan temperaturas entre 20 y 27 grados, ideales para disfrutar al aire libre.

Un cambio en el pronóstico: lluvias para el sábado

El sábado, por otro lado, traerá un cambio significativo en el clima con el regreso de las lluvias al AMBA. Se pronostican lluvias aisladas en la madrugada y la mañana, que podrían transformarse en tormentas por la tarde y la noche. Las temperaturas también descenderán, proyectándose entre 17 y 21 grados.

Alertas meteorológicas en el interior del país

En el resto del país, se han emitido alertas por tormentas. Mendoza está bajo alerta naranja ante la posibilidad de fenómenos severos, que pueden incluir ráfagas intensas y granizo. Por su parte, Neuquén, San Luis y La Pampa se encuentran en alerta amarilla, con riesgo de tormentas de diversa intensidad y actividad eléctrica.