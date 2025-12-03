Reino Unido: El gobierno propone eliminar juicios con jurado para reducir el atasco judicial

El gobierno británico anunció una serie de reformas en su sistema judicial con el objetivo de reducir el creciente atraso en los juicios, un problema que ha afectado la confianza en la justicia en el país.

## Un Sistema en Crisis: El Contexto Actual

La justicia británica se enfrenta a una crisis sin precedentes, con cerca de 80,000 casos pendientes en los tribunales penales de Inglaterra y Gales, más del doble del número que había antes de la pandemia. El Secretario de Justicia, David Lammy, advirtió que este estancamiento está poniendo en riesgo la confianza del público en el sistema judicial.

## Reformas Clave para Agilizar los Juicios

Las nuevas medidas permitirán que ciertos delitos, que conllevan penas de hasta tres años, sean juzgados solo por un juez, un cambio respecto al límite anterior de dos años. Además, se permitirá que en casos complejos de fraude y financieros, los jueces determinen el resultado sin la intervención de un jurado.

### Mayor Poder Para los Magistrados

Los magistrados, quienes se encargan de delitos menos graves, podrán imponer penas de hasta 18 meses, aumentando así su capacidad para gestionar un mayor volumen de casos.

### Cambios en los Casos «Either Way»

En el caso de delitos intermedios, los acusados perderán el derecho a escoger entre ser juzgados por un jurado o un juez, permitiendo que los tribunales decidan cómo proceder con cada caso.

## La Perspectiva del Gobierno y Sus Críticas

Lammy destacó que estas reformas son esenciales para brindar justicia más rápida a las víctimas. En sus palabras, «cuando las víctimas esperan años, se les está negando efectivamente la justicia”. A pesar de que se estima que las reformas reducirán en un 25% el número de casos que pasan por juicios con jurado, este seguirá siendo fundamental para los delitos más graves, como homicidio y agresión sexual.

Sin embargo, la respuesta de diversos grupos legales ha sido de preocupación, argumentando que estas reformas podrían socavar el derecho fundamental a ser juzgado por un jurado. La Sociedad de Ley de Inglaterra y Gales ha manifestado que estas propuestas «van demasiado lejos» en la erosión de este derecho crucial.

Riel Karmy-Jones, presidenta de la Criminal Bar Association, también expresó su descontento, señalando que los retrasos no son culpa de los jurados, sino de años de desfinanciamiento que continúan afectando al sistema.