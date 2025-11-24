Reino Unido impone un «impuesto turístico» de 1 euro diario para visitantes en Londres

El alcalde de Londres, Sadiq Aman Khan, promueve un nuevo impuesto diario de un euro para turistas, una medida que ha generado diversas opiniones en el ámbito económico y turístico.

En un esfuerzo por generar fondos para la infraestructura de la ciudad, el Reino Unido planea introducir un impuesto turístico de un euro por noche para quienes se alojen en la vibrante capital británica, Londres. Este proyecto, impulsado por el alcalde Khan, busca ser desarrollado en colaboración con el sector hotelero y las empresas locales.

Expectativas de Recaudación

Según estimaciones de la Autoridad del Gran Londres, un impuesto de una libra por noche podría generar aproximadamente 91 millones de libras anuales. Por otro lado, se ha calculado que una tasa del 5% podría ascender a 240 millones de libras al año.

Beneficios Potenciales

La BBC informa que el Centro para las Ciudades, una unidad de investigación urbana independiente, destaca que un impuesto turístico bien implementado podría no solo potenciar la economía, sino también mejorar la infraestructura y el entorno de negocios en Londres.

Londres, capital del Reino Unido

Una Nueva Era de Impuestos en Londres

De llevarse a cabo, esta medida alinea a Londres con otras importantes ciudades como París, Barcelona, y Nueva York, que ya aplican un pequeño cargo adicional por cada noche de estadía. “Los turistas están dispuestos a pagar un poco más”, afirmó Khan, destacando que los ingresos se destinarían a potenciar la posición de la ciudad como un destino turístico clave.

Opiniones Divididas en la Industria

John Dickie, director de BusinessLDN, apoya la iniciativa, señalando que la tasa podría beneficiar a Londres siempre que se utilice correctamente para fomentar el desarrollo económico.

Sadiq Aman Khan, alcalde de Londres

Críticas a la Propuesta

Sin embargo, la presidenta de UK Hospitality, Kate Nicholls, desestimó el impuesto, advirtiendo que podría elevar precios y fomentar la inflación. Durante una entrevista con BBC Politics London, afirmó que esta tasa afectaría especialmente a las familias británicas y podría desincentivar la visita de turistas a la ciudad.