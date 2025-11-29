Reino Unido lanzará bonos del Tesoro para atraer inversiones en criptomonedas

Para no quedarse atrás en la carrera por el mercado de las stablecoins, el Reino Unido planea aumentar la emisión de bonos a corto plazo en un movimiento destinado a captar el interés de este creciente sector financiero.

Desde Londres, las autoridades están considerando la emisión de bonos del Tesoro a corto plazo para atraer a los emisores de stablecoins. Este enfoque busca ofrecer activos seguros que respalden su circulación, en un momento de creciente interés global por las criptomonedas.

Presiones del Mercado Cripto

El Banco de Inglaterra ha advertido que la oferta de bonos actuales podría no ser suficiente para satisfacer la creciente demanda ocasionada por el avance del dinero digital. Esta preocupación ha llevado a la institución a presionar por una expansión del mercado, según informó el medio Cryptopolitan.

Consulta Pública en Marcha

El movimiento se llevará a cabo a través de la Debt Management Office, que tiene planes de realizar una consulta pública en enero. Este proceso buscará fortalecer el mercado de deuda ultra-corta y definir estrategias para atraer nuevos inversores.

Estado Actual de los Bonos

Actualmente, el Reino Unido emite bonos con vencimientos a uno, tres y seis meses, manteniendo en circulación alrededor de GBP£108.000 millones (u$s143.000 millones).

Desafíos en la Demanda

La necesidad de diversificar los inversores es crítica, especialmente ante la disminución de la demanda por bonos de largo plazo, que ha afectado particularmente a los fondos de pensión.

Comparativa con Estados Unidos

Mientras tanto, Estados Unidos continúa fortaleciéndose en este ámbito gracias a su regulación más flexible para las stablecoins, lo que ha incrementado aún más la demanda por sus T-bills. Este factor ha encendido las alarmas en el Gobierno británico, que busca no quedarse atrás en la captación de capitales.

Preocupaciones del Ecosistema Cripto

Sin embargo, la propuesta británica también enfrenta críticas dentro del ecosistema cripto, especialmente por los límites que se quieren imponer a las tenencias de stablecoins y la obligación de destinar un 60% del respaldo a deuda estatal a corto plazo. A pesar de que el Banco de Inglaterra ha ajustado algunas de estas exigencias, se mantiene la posición de avanzar con precaución, dada la singularidad de su sistema financiero.

El Futuro en Suspenso

El resultado de la próxima consulta pública será crucial para determinar si el gobierno británico ampliará la oferta de T-bills y si podrá competir eficazmente con Estados Unidos mientras intenta absorber el crecimiento de los emisores de stablecoins.