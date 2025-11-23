Reino Unido presenta estrategia de minerales críticos para disminuir dependencia de China

Keir Starmer, primer ministro del Reino Unido, ha lanzado un ambicioso plan para asegurar el suministro de minerales esenciales, disminuyendo la dependencia del país hacia China.

Una Estrategia Vital para la Seguridad Nacional

La nueva iniciativa de minerales críticos es una respuesta directa a la vulnerabilidad del Reino Unido ante la dominación china en el mercado de materiales clave. Starmer afirmó: «Durante demasiado tiempo, hemos estado sometidos a unos pocos proveedores extranjeros, lo que ha expuesto nuestra economía y seguridad nacional a choques globales».

Inversiones Estratégicas en Cornwall

El plan incluye un fondo de £50 millones destinado a impulsar la producción en minas de tungsteno y litio en Cornwall, donde se encuentran los mayores depósitos de litio de Europa. Esta medida sigue al reconocimiento de la mina de tungsteno de Cornwall por parte de la UE como potencial beneficiaria de apoyo financiero.

Desafíos en la Suministro de Chips

La propuesta surge tras un intenso enfrentamiento entre China y la UE sobre el suministro de chips para la industria automotriz, destacando la estrategia de Pekín de utilizar el comercio de materiales críticos con fines políticos.

Reducción de Dependencia de China

El Reino Unido y EE. UU. están en una carrera para reducir su dependencia de China, aunque la producción de minerales raros puede requerir años y una inversión significativa. Si bien existen fuentes de litio en toda Europa, es necesario refinar este material para utilizarlo en baterías de vehículos eléctricos.

El Desafío de la Refinación

La única refinería de hidróxido de litio de Europa, ubicada en Alemania, ha tardado cinco años en construirse y ha requerido una inversión de £150 millones, evidenciando la magnitud del financiamiento necesario.

Competencia Internacional

Stéphane Séjourné, comisionado de industria de la UE, admitió que el bloque se encuentra rezagado en comparación con EE. UU., que cuenta con un departamento gubernamental especializado en adquirir stocks de materiales críticos. «A menudo nos los compran delante de nuestras narices», expresó.

Colaboraciones Globales

A principios de este año, el Reino Unido firmó un acuerdo de cooperación en minerales con Arabia Saudita, lo que abre oportunidades para empresas británicas y atrae nuevas inversiones al país. Los minerales raros son imprescindibles para la producción de smartphones, vehículos eléctricos y centros de datos que impulsan la inteligencia artificial.

Metas Nacionales para el Futuro

La estrategia del Reino Unido busca que ningún país proveedor represente más del 60% de su suministro de un mineral crítico para 2035. Starmer señaló que estos minerales son “la columna vertebral de la vida moderna y de nuestra seguridad nacional”, y resaltó la importancia de aumentar la producción nacional y el reciclaje como forma de proteger la economía.

Objetivos de Producción Local

Actualmente, el Reino Unido produce solo un 6% de sus necesidades de minerales críticos de manera doméstica. Con este plan, el gobierno espera ampliar la extracción y procesamiento en el país, enfocándose en litio, níquel, tungsteno y tierras raras, con la meta de alcanzar al menos 50,000 toneladas de litio para 2035.