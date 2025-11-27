Reino Unido presenta su nuevo presupuesto de defensa

En medio de un panorama internacional incierto, el gobierno británico ha revelado un significativo aumento en su presupuesto de defensa, apuntando a fortalecer su posición militar y cooperar más estrechamente en el ámbito global.

Un Plan de Defensa Reforzado

El primer ministro, Keir Starmer, ha presentado un innovador plan presupuestario que incluye la asignación de 5.000 millones de libras adicionales para el periodo 2025-26. Este esfuerzo busca elevar el gasto en defensa hasta el 2,6% del PIB para 2027, una respuesta clara a la creciente inestabilidad mundial.

Justificaciones y Objetivos del Aumento

En un contexto internacional volátil, el gobierno argumenta que esta inversión es vital para garantizar la seguridad nacional y la eficacia de las Fuerzas Armadas. La nueva estrategia enfatiza la cooperación europea y fortalece el compromiso del Reino Unido con la OTAN.

Iniciativas de Colaboración y Vigilancia

Entre las medidas adoptadas, destaca el despliegue de un buque patrulla de la Marina Real y un avión de vigilancia P-8 de la RAF, asignados a monitorear y contrarrestar la actividad de buques espías rusos, así como a apoyar las operaciones de defensa aérea aliadas en Polonia.

Apoyo Continuo a Ucrania

La política exterior británica mantiene su enfoque en el respaldo a Ucrania, tanto en términos militares como diplomáticos. Junto a Francia, el Reino Unido ha propuesto colaborar con tropas de paz para facilitar un cese al fuego en la región, lo que implicaría un incremento adicional en el gasto militar.

Inversión en Capacidades de Defensa a Largo Plazo

En términos de inversión, el Gobierno ha comprometido 1.500 millones de libras para mejorar la energía y municiones, además de planear la construcción de nuevas fábricas a partir del próximo año. Se prevé que esta iniciativa genere ahorros significativos y eficiencias, alcanzando hasta 4.900 millones de libras para 2031.

Mejoras en Infraestructura para las Fuerzas Armadas

El gobierno también ha presentado una Estrategia de Vivienda para la Defensa con una inversión de 1.500 millones de libras en la presente legislatura, planeando construir 100.000 viviendas para familias militares y civiles en la próxima década.