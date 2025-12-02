Reiteran el Acuerdo La Cámpora-Massa y Marginan a Legisladores de Kicillof

La reciente designación de Alejandro Di Chiara como presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires marca un nuevo capítulo en las alianzas políticas del territorio, consolidando la unión entre La Cámpora, el massismo y los intendentes del kirchnerismo.

Un Nuevo Presidente para la Cámara

Tras intensas dos semanas de negociaciones, los diputados bonaerenses finalmente han llegado a un consenso. Alejandro Di Chiara, ex intendente de Monte Hermoso y aliado del ex jefe de Gabinete Martín Insaurralde, fue designado como el nuevo presidente de la Cámara de Diputados. Este acuerdo resalta la fortaleza de la alianza entre La Cámpora, el massismo y los intendentes kirchneristas.

El Impacto de la Nueva Conformación

El nuevo esquema de la Cámara, que cuenta con 92 miembros y un presupuesto superior a los 230.000 millones de pesos para 2026, ha dejado a un lado a los sectores que apoyan al gobernador Axel Kicillof. Mariano Cascallares, quien asumió como diputado y proviene de Almirante Brown, queda como el único representante del Movimiento Derecho al Futuro en la directiva, ocupando el puesto de vicepresidente cuarto, el último en la jerarquía de la nueva mesa directiva.

Reubicación de Poderes

El bloque de Fuerza Patria, que tiene un peso significativo en la Cámara, no logró incluir a los delegados directos del gobernador en su gestión. Facundo Tignanelli, de La Cámpora y cercano a Máximo Kirchner, será el encargado de gestionar este bloque, lo que le otorga una gran influencia en el manejo de recursos.

Nuevas Propuestas en Vicepresidencias

La Libertad Avanza, en coalición con el PRO, ha logrado ubicar a Juan Esteban Osaba como vicepresidente tercero. Sin embargo, intentos de colocar a Ramón «El Nene» Vera, un ex puntero peronista, en esta posición no prosperaron, revelando las tensiones dentro de los nuevos arreglos.

El Rol del PRO en la Cámara

El PRO también se sumó al reparto de cargos, presentando a Agustín Forcheri como vicepresidente, un dirigente alineado con el ministro del Interior nacional, Diego Santilli. Esta inclusión representa una estrategia significativa para el partido en la nueva conformación legislativa.

Contexto Histórico

Este proceso de nombramientos se da en un contexto de cambios profundos en la Cámara de Diputados, que en el pasado estuvo envuelta en escándalos por irregularidades en el manejo de fondos, como el famoso caso de Julio «Chocolate» Rigau. La reciente jura de 46 nuevos representantes, electos en los comicios del 7 de septiembre, marca un nuevo comienzo para la institución.