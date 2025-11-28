Renault cesa la producción de Sandero, Logan y Stepway en Santa Isabel

Renault anunció que, a partir de diciembre, cesará la fabricación de los modelos Sandero, Logan y Stepway en su planta de Santa Isabel, Córdoba, marcando un cambio significativo en sus operaciones.

La empresa francesa comunicó que esta decisión forma parte de una “evolución estratégica del portafolio regional” y se está preparando para introducir nuevos productos y tecnologías en el futuro.

Cambio Estratégico en la Producción

En su anuncio, Renault destacó que durante la última década se produjeron aproximadamente 160,000 unidades de estos vehículos, que se convirtieron en referentes de accesibilidad y confiabilidad para la marca. A pesar de este cierre de producción, la compañía reafirma su compromiso con la industria argentina y asegura que el proceso de transición “será ordenado y progresivo”.

La firma ha enfatizado que la planta local continuará activa y están evaluando nuevas oportunidades productivas, en particular relacionadas con el proyecto Concept Niagara. “Nuestro compromiso es continuar impulsando la industrialización y sostenibilidad, así como el desarrollo de nuestra cadena de valor”, aseguraron representantes de la empresa.

Impacto en los Empleados

Maximiliano Ponce, secretario general del SMATA, proporcionó detalles sobre el futuro laboral de los trabajadores. “Estamos implementando suspensiones y reducciones horarias para mantener los puestos hasta que llegue el nuevo modelo de camioneta», comentó.

Desde ahora, solo se fabricará la Kangoo, mientras se espera la llegada de un nuevo modelo. Ponce añadió que la caída en la producción de las camionetas Nissan provocó pérdidas laborales, pero la situación ha cambiado. “Ahora hemos logrado contener a los empleados afectados por la eliminación de estos modelos, y todos serán asignados a la nueva producción y a la Kangoo”, destacó.

El objetivo primordial, según Ponce, es “no perder puestos de trabajo”, lo que ha llevado a las empresas a realizar esfuerzos significativos, como la implementación de suspensiones rotativas y reducciones horarias que permitirán a los trabajadores seguir recibiendo ingresos sin desvinculaciones.