Renombrada Escuela de Negocios Expande sus Oportunidades para Estudiantes Argentinos

Tetr College of Business, reconocida escuela de emprendimiento global, ha duplicado sus inscripciones para el ciclo 2025, registrando un crecimiento significativo de estudiantes de Argentina. Esta proporción representa una parte sustancial del 25% de alumnos provenientes de América Latina y Central en su segundo curso de grado.

La escuela se destaca por su modelo educativo inmersivo, que lleva a los estudiantes a varios países (incluyendo Dubai, India, Singapur, Malasia y Estados Unidos) para aprender en instituciones prestigiosas y lanzar negocios relacionados con sectores clave de cada destino.

La primera cohorte lanzó 44 startups en su primer año, generando más de u$s324.000 y captando financiamiento ángel de inversores prominentes. Asimismo, recaudaron cerca de u$s100.000 a través de campañas de productos en Singapur y Malasia.

A principios de 2025, Tetr presentó un fondo de becas de u$s1 millón para estudiantes argentinos, facilitando el acceso al programa mediante la cobertura total de matrícula durante cuatro años.

Estudiantes Argentinos en Tetr

«Cada estudiante argentino muestra disciplina y un fuerte espíritu emprendedor«, asegura Pratham Mittal, fundador de Tetr College of Business.

«Confiamos en que esta nueva generación también inspirará y enriquecerá el ambiente estudiantil de Tetr, brindando las cualidades necesarias para convertirse en líderes emprendedores desde el primer día», añadió.

Entre los nuevos alumnos destaca Mayra Sofía Lanza Salas, quien comenzó un negocio de belleza a los 13 años y ha vendido más de 100 anteojos de sol a través de su sitio web. También ha incursionado en moda y televisión.

«Me identifico plenamente con los valores de Tetr: salir de la zona de confort y adaptar la creatividad a nuevas circunstancias. Estoy entusiasmada por seguir desarrollando mi potencial emprendedor en esta escuela», expresa.

La nueva camada refleja una diversidad demográfica significativa: 26% proviene de América Central y Latina, 34% de Asia del Sur, 21% de Estados Unidos y Europa, y el resto de Medio Oriente y el Sudeste Asiático, con un 35% de mujeres que provienen de carreras en ciencias, economía, comercio y artes liberales.

«Tetr entiende las necesidades de los jóvenes actuales. Nuestros estudiantes privilegian experiencias multiculturales y habilidades empresariales prácticas más que las clases magistrales tradicionales», destacó Mittal.

«El enfoque disruptivo de la pedagogía de Tetr, centrado en el emprendimiento y las experiencias globales, responde al creciente interés en la educación emprendedora frente a trayectos de grado más convencionales que se sienten cada vez más desconectados de la realidad», enfatiza Tarun Gangwar, director de Operaciones.

Entre las experiencias académicas se incluyen liderar una ONG en Ghana, lanzar una marca D2C en India, y participar en actividades culturales en eventos globales como la Seman de la Moda de Milán y Black Hat USA.

«Desde lanzar emprendimientos eCommerce en Dubai hasta desarrollar startups tecnológicas en Silicon Valley, nuestros estudiantes están creando un impacto real a nivel global,» concluye Gangwar. «Este enfoque práctico es esencial para preparar a una nueva generación de líderes capaces de construir negocios exitosos».

Nuevo Máster en Tecnología y Gestión

Tetr también ha lanzado el Máster en Gestión y Tecnología (MiM-Tech), un programa de un año enfocado en jóvenes profesionales, aspirantes a fundadores y sucesores de empresas familiares.

Este máster se desarrollará en Emiratos Árabes Unidos, China y España, donde los estudiantes tendrán la oportunidad de crear sus propios proyectos y realizar pasantías en empresas líderes. Las inscripciones ya están abiertas.