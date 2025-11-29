Renuncia del abogado de Calvete en la Oficina Anticorrupción tras escándalo por allanamiento

Escándalo en la Oficina Anticorrupción: Detalles del Vínculo entre un Funcionario y un Condenado por Proxenetismo

Un funcionario clave en la Oficina Anticorrupción está en el centro de un escándalo que involucra corrupción y conexiones con un exconvicto por proxenetismo. La situación revela preocupantes irregularidades en el manejo de recursos públicos.

Camilo Cordero Fabbri, quien hasta el momento se desempeñaba como coordinador de Admisión y Derivación de Denuncias de la OA, ha renunciado tras ser mencionado en la causa vinculada a Miguel Ángel Calvete. Este último cumple una condena de cuatro años de prisión por proxenetismo y está involucrado en un esquema de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

La situación estalló después de un allanamiento ordenado por el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi en la residencia de Calvete, donde se secuestraron múltiples dispositivos electrónicos y documentos comprometedores.

Documentos Reveladores y Conexiones Inesperadas

Durante el allanamiento, se encontró un papel con instrucciones sobre cómo manejar situaciones sospechosas. “Cualquiera que pregunte por Indecom, Finfox o Bimax, ACÁ NO ES”, se leía en el documento. Las empresas mencionadas tienen lazos directos con Calvete, y Guadalupe Muñoz, su pareja, también está involucrada.

La Presencia de Cordero Fabbri en el Escenario

En medio del operativo, Cordero Fabbri se presentó en la casa de Calvete y, al enterarse de la situación, se retiró rápidamente. Esto generó aún más preguntas sobre su relación con el condenado, ya que se había encargado de su defensa en un caso anterior.

Un Pasado Controversial: Calvete y Su Conexion con la Corrupción

Desde mayo, Calvete enfrentaba una orden de detención al confirmarse su condena por proxenetismo, que se remonta a una causa iniciada en 2015. La defensa legal de Calvete en ese caso fue llevada a cabo por Cordero Fabbri, aunque en la causa actual, la representación le corresponde a Juan Ignacio Pascual.

Denuncias y Acusaciones que Sacuden el Sistema

El vínculo de Cordero Fabbri con Calvete fue expuesto por el diputado nacional Rodolfo Tailhade, quien destacó que el funcionario se presentó como abogado de Calvete durante el allanamiento. “Aparece en la lista ‘Tuco’ de la banda de Calvete y posee 20 armas de fuego”, denunció Tailhade, añadiendo que ni el titular de la OA ni el ministro Cúneo Libarona parecieran estar al tanto de la situación.

Impacto en la Agencia Nacional de Discapacidad

Calvete enfrentó acusaciones de ser el nexo entre la ANDIS y las droguerías implicadas en la compra de medicamentos sobrevaluados. Mensajes recuperados muestran su influencia sobre funcionarios del organismo, evidenciando un grave entramado de corrupción que perjudica a los más vulnerables.

La Conexión Familiar y los Fondos Hallados