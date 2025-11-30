Renzo Blotta conquista el tercer puesto en el campeonato

El piloto comodorense Renzo Blotta se destacó nuevamente al lograr el tercer lugar en la emocionante final del Turismo Nacional, disputada en el Autódromo Ciudad de San Martín, Mendoza, asegurando así su posición en el campeonato del año.

Una Competencia Intensa

La carrera, parte del Gran Premio Olca Rental, estuvo marcada por giros inesperados. Blotta, al volante de su Toyota Etios del equipo Ale Bucci Racing, mostró una impresionante capacidad para gestionar su rendimiento y mantenerse en la pelea durante todo el evento.

Incidentes que Definieron el Resultado

Desde el comienzo, la carrera se presentaba desafiante. Nicolás Posco enfrentó una penalización que lo obligó a partir desde el fondo, mientras que Joaquín Cafaro sufrió un abandono temprano. El líder del campeonato, Gonzalo Antolín, también se vio obligado a retirarse en la séptima vuelta debido a un problema mecánico, lo que cambió drásticamente la dinámica de la competencia.

El Ascenso de Bautista Damiani

Con el camino despejado, Bautista Damiani aprovechó la oportunidad y se consagró campeón de la Clase 2 al ganar la final. Francisco Coltrinari finalizó en segundo lugar, tanto en la carrera como en la clasificaciones anuales.

Blotta: Consistencia y Crecimiento

Renzo Blotta no solo obtuvo un tercer puesto en la carrera, sino que su desempeño lo colocó como uno de los pilotos más solidarios y consistentes de la temporada. Con una mezcla de ritmo competitivo y madurez, se mantuvo entre los punteros a pesar de los múltiples incidentes y abandonos que caracterizaron el evento.

Clasificación Final de la Carrera

1) Bautista Damiani

2) Francisco Coltrinari

3) Renzo Blotta

4) Santino Balerini

5) Maximiliano Bestani

6) Juan Ignacio Canela

7) Ramiro Cano

8) Pedro Grippo

9) Lucas Petrachini

10) Juan Martín Eluchans