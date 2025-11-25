Repartidor frustra robo con una espectacular ‘patada voladora’ y ahuyenta a ladrones

Un repartidor demuestra valentía y agilidad al enfrentarse a delincuentes en el barrio Argüello, donde la inseguridad acecha a los trabajadores de la zona.

En un hecho ocurrido este martes en el barrio Argüello, en Córdoba, un repartidor vivió un tenso momento al ser abordado por dos delincuentes que intentaron robarle su moto mientras cumplía con una entrega en la Recta Martinolli. Esta modalidad delictiva, que preocupa a los vecinos, ha sido reportada en diferentes barrios del norte de la ciudad.

Sin embargo, el trabajador reaccionó rápidamente y logró frustrar el ataque. En un video que ha ido circulando por las redes sociales, se observa cómo el joven ejecutó una patada voladora que obligó a los asaltantes a retroceder y escapar sin llevarse el vehículo.

«@perfilcordoba: Un momento tenso en Argüello: un repartidor se defendió de un robo con una sorprendente patada voladora. Durante una entrega, dos delincuentes intentaron arrebatarle la moto, pero la reacción rápida del joven hizo que los ladrones abandonaran su intento. La preocupación por la falta de protección policial en la zona crece entre los vecinos.»

Las imágenes del incidente han generado un fuerte debate en las redes sociales, destacando tanto la valentía del repartidor como la creciente preocupación por la inseguridad en la región. Varios residentes expresaron su admiración, aunque también advirtieron que actuar de esa manera puede poner en riesgo la vida frente a delincuentes que pueden estar armados.

Además, los habitantes de Argüello han denunciado la falta de patrullaje policial en la zona, solicitando urgentemente medidas concretas para aumentar la seguridad y prevenir futuros ataques. Los hechos delictivos se han repetido con alarmante frecuencia en las cercanías de la Recta Martinolli, generando incertidumbre y temor entre los vecinos.