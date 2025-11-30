Repartidor necesita 15 pedidos diarios para salir de la pobreza

La Fundación Encuentro anunció un nuevo indicador que revela la realidad económica que enfrentan los repartidores de aplicaciones digitales en Argentina. Los datos muestran un panorama preocupante sobre su poder adquisitivo y las condiciones laborales en este sector.

Según el Coeficiente de Alcance del Pedido Promedio (APP), presentado por la Fundación Encuentro, un repartidor debe realizar un promedio de 461 pedidos al mes para alcanzar la Canasta Básica Total que sostiene a un hogar con cuatro miembros, evitando así la caída en la pobreza.

El sector del delivery en Argentina genera USD 1.860 millones y brinda empleo a 160 mil personas

De acuerdo al primer informe, el valor promedio de un pedido —sin incluir propinas y tomando como referencia plataformas como Rappi y PedidosYa— fue de $2.553,6. Este nuevo dato permite reflejar mejor los costos de vida en relación a la diaria labor de quienes trabajan para estas aplicaciones.

Desglose del esfuerzo en pedidos

El APP también establece equivalencias que ayudan a dimensionar el trabajo necesario para cubrir gastos comunes:

– Sostener un hogar tipo (4 personas): 461 pedidos.

– Alquiler promedio en CABA: 271 pedidos.

– Crianza de un hijo: 190 pedidos.

– Salario Mínimo, Vital y Móvil: 126 pedidos.

– Canasta Alimentaria individual: 67 pedidos.

– Aportes de Monotributo Categoría A: 15 pedidos.

– Llenar un tanque de nafta: 2 pedidos.

Para superar el umbral de pobreza solo con lo que ingresan a través de la aplicación, un trabajador debería hacer más de 15 pedidos diariamente, de forma continua durante todo el mes.

Propinas digitales: conoce cómo funcionan los nuevos medios de pago para repartidores

La falta de referencias salariales y condiciones precarias

El informe hace hincapié en que el APP tiene un valor crítico, dado que este sector carece de referencias salariales estandarizadas o convenios laborales. Esta ausencia complica la evaluación del ingreso real y el efecto de la inflación en la vida de los repartidores, que en su mayoría son jóvenes y migrantes con ingresos que fluctúan y sin garantías laborales.

Asimismo, los factores externos como la demanda, el clima y los cambios en las tarifas de las plataformas afectan la capacidad de estos trabajadores para generar pedidos, dificultando aún más su estabilidad económica.

La Fundación Encuentro busca que este indicador brinde mayor transparencia y ayude a visualizar el esfuerzo real detrás de uno de los trabajos más comunes en las ciudades argentinas hoy en día.