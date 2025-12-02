Rescatan a familia perdida en cercanías de Paso de Indios

Rescatada una familia atrapada en la montaña: un operativo exitoso
Una familia que se encontraba desaparecida en la ruta ha sido rescatada en perfectas condiciones de salud tras quedar su vehículo atascado en un camino de Cerro Cóndor. El operativo, que culminó exitosamente cerca de la medianoche, demuestra la eficacia del trabajo en equipo y la rapidez de respuesta ante emergencias.
La alerta se encendió alrededor de las 21:00 horas del lunes 1 de diciembre, cuando se notificó la tardanza en la llegada de un grupo familiar. Habían salido en un Renault Fuego desde Cerro Cóndor con destino a Mallín Grande, con una hora estimada de arribo a las 14:00. Su prolongada ausencia activó inmediatamente las alarmas.
Ante esta situación, se activó un amplio operativo de búsqueda. La Subsecretaría de Protección Ciudadana, bajo la dirección de Martín Bengoa, junto con los efectivos de la Vialidad Provincial, liderados por Mario Salinas, organizaron rápidamente un plan de rescate en la zona. La Administración de Vialidad Provincial (AVP) proporcionó una camioneta 4×4 y una retroexcavadora para acceder a los terrenos difíciles y facilitar la búsqueda.
El esfuerzo conjunto de los rescatistas dio resultados cerca de las 23:20 horas. La familia fue ubicada en un antiguo puesto cercano, donde se habían refugiado luego de que su automóvil quedara estancado, imposibilitando su avance. Afortunadamente, los tres miembros estaban en buen estado de salud.
El paso siguiente fue llevar a cabo su evacuación para asegurar su bienestar. Posteriormente, fueron trasladados al Puesto Sanitario de Cerro Cóndor para una revisión médica preventiva, confirmando su estado de salud.