Resultados de las Elecciones en Jersey City: Solomon y McGreevey en la Final

Los habitantes de Jersey City están listos para decidir su futuro este 2 de diciembre de 2025, cuando los votantes elijan a su nuevo alcalde entre dos destacados candidatos: el exgobernador Jim McGreevey y el concejal James Solomon.

En una emocionante segunda vuelta, McGreevey y Solomon buscan la oportunidad de liderar la segunda ciudad más poblada de Nueva Jersey. Ambos figuraron como los más votados de una amplia contienda el 4 de noviembre, obteniendo un 29,2% y 25,1% de los votos, respectivamente, lo que les permitió avanzar a esta instancia decisiva.

Un Clásico Reencontro Electoral

La primera ronda dejó a ambos candidatos fuera del camino hacia la victoria directa, llevándolos a un nuevo enfrentamiento electoral hoy. Aunque pertenecen al Partido Demócrata, la elección se desarrolla en un contexto no partidista, con notorias diferencias en sus propuestas políticas.

Apoyos y Estrategias

Antes de esta crucial segunda vuelta, Solomon recibió el respaldo de varios de sus anteriores oponentes. Entre ellos, el comisionado del condado **Bill O’Dea**, quien durante una entrevista destacó el pacto entre ambos: “Decidimos que nos apoyaríamos mutuamente si uno de nosotros no pasaba a la segunda vuelta”, explicó O’Dea.

El apoyo de O’Dea fue clave para la campaña de Solomon X/@bikejc

El Reubicado Apoyo de McGreevey

En contraste, **Brian Stack**, alcalde de Union City y antiguo aliado de McGreevey, decidió retractar su respaldo para esta segunda ronda, indicando que su preocupación por los residentes de Jersey City le llevó a no implicarse más allá de la primera etapa electoral.

Perfiles de los Candidatos

**James Solomon**, concejal del Distrito E desde 2017, tiene un sólido trasfondo educativo, con una Maestría en Políticas Públicas de la Universidad de Harvard. Antes de su carrera política, trabajó en el Ayuntamiento de Boston implementando tecnologías innovadoras para solucionar problemas urbanos. Sus propuestas como alcalde incluyen aumentar la disponibilidad de **viviendas asequibles** y mejorar la transparencia en la educación.

Solomon busca un Jersey City más accesible y transparente Instagram/@solomonforjc

Por su parte, **Jim McGreevey**, quien fue gobernador estado de Nueva Jersey de 2002 a 2004, tiene una trayectoria política marcada por su ascenso en la política local y estatal. Su carrera ha estado marcada por controversias, incluyendo su renuncia tras revelaciones relacionadas con su vida personal, pero también ha sido reconocido por logros significativos en su gestión anterior.

¿Qué Promete McGreevey?

A lo largo de su campaña, McGreevey ha enfatizado la necesidad de revitalizar los servicios públicos y mejorar la calidad de vida en Jersey City. Su experiencia previa en la gobernación le da un carácter veterano a su candidatura, aunque muchos siguen cuestionando su legado político tras su salida del cargo.

McGreevey, un político con un pasado controvertido Facebook Jim McGreevey

Con un futuro incierto por delante, los votantes de Jersey City tendrán la última palabra, eligiendo entre la experiencia da McGreevey y la visión progresista de Solomon.