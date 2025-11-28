Resultados de Super Astro: Sol y Luna, 27 de noviembre de 2025

¡Descubre los Ganadores del Super Astro! Resultados del Sorteo del 27 de Noviembre de 2025

En un emocionante sorteo del Super Astro celebrado el 27 de noviembre de 2025, se revelaron los números ganadores. ¿Eres uno de los afortunados? Aquí te contamos todos los detalles.

Resultados del Sorteo

Super Astro Sol y Luna anunciaron los números ganadores en su último sorteo. Esto es lo que necesitas saber:

Super Astro Luna

Fecha: jueves 27 de noviembre de 2025

Números ganadores: 5 3 1 8

Signo ganador: Piscis

Super Astro Sol

Fecha: jueves 27 de noviembre de 2025

Números ganadores: 5 5 9 1

Signo ganador: Libra

¿Cómo Funciona el Super Astro?

Este popular juego ofrece la oportunidad de ganar premios que pueden alcanzar hasta 42,000 veces la cantidad apostada. Los sorteos se realizan casi todos los días:

Horarios de Sorteo

Super Astro Sol: Lunes a sábado a las 16:00 horas.

Lunes a sábado a las 16:00 horas. Super Astro Luna: Lunes a viernes a las 22:50 horas; sábados a las 22:45 horas; domingos y festivos a las 20:30 horas.

Reclamo de Premios

Si tu boleto es ganador, tienes un plazo de un año desde la fecha del sorteo para reclamar tu premio. Asegúrate de presentar el ticket original, sin alteraciones, junto con una fotocopia de tu documento de identificación, y el formulario SIPLAFT disponible en los puntos de venta.

Participa y Gana

Para jugar y optar a los grandes premios, visita cualquiera de los puntos de venta de Su Red o Super Giros, o bien, haz tu apuesta en línea a través de las plataformas oficiales.

Elige una combinación de cuatro cifras (del 0 al 9) y sincéralo con un signo zodiacal; puedes seleccionar todos los signos para aumentar tus opciones de éxito.

Apuestas y Premios

Las apuestas comienzan desde 500 hasta 10,000 pesos. Cuanto mayor sea tu apuesta, mayor será el premio posible.

Para ganar el premio mayor, debes acertar los cuatro números y el signo. Sin embargo, aún puedes recibir premios por acertar dos o tres cifras junto al signo

Los premios se distribuyen así:

Premio mayor: 42,000 veces el monto apostado por cuatro cifras y el signo.

Premio por tres cifras más el signo: 1,000 veces el monto apostado.

Premio por dos cifras más el signo: 100 veces el monto apostado.

Los premios menores a 182 UVT (aproximadamente 8,565,830 pesos) se pagan en los puntos de venta, mientras que los premios mayores se formalizan en las oficinas de SuRed o Super Giros.

Impuestos Sobre los Premios

Recuerda que los premios están sujetos a impuestos. Se aplica una retención del 20% a premios iguales o superiores a 48 UVT (alrededor de 1,709,136 pesos), y el Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) se aplica al retirar el dinero del premio.

Para los premios superiores a 182 UVT, se realiza el pago mediante transferencia bancaria con los descuentos correspondientes antes de que el ganador reciba el monto neto.