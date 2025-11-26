Retiran 41,000 aerosoles nasales por contaminación bacteriana

Walgreens ha iniciado un retiro significativo de más de 41,000 frascos de aerosol nasal salino con xilitol debido a la detección de contaminantes bacterianos. Esta acción responde a preocupaciones sobre la salud pública y afecta a consumidores en todo Estados Unidos.

Motivos del Retiro y Peligro Asociado

La cadena de farmacias Walgreens retiró del mercado 41,328 frascos de aerosol nasal salino con xilitol tras la identificación de Pseudomonas lactis, una bacteria que puede causar infecciones leves, en dos lotes del producto. Este riesgo ha llevado a que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) clasifique el incidente como un retiro de Clase II, lo que implica que, aunque existe un riesgo de efectos adversos temporales, estos son generalmente reversibles.

Códigos y Lotes Afectados

Los productos involucrados corresponden a los lotes número 71409, con fecha de vencimiento el 28 de febrero de 2027, y 71861, que expira el 31 de agosto de 2027. El aerosol nasal está identificado en el registro sanitario con el código NDC 0363-3114-01.

Impacto en la Salud y Recomendaciones

Este tipo de contaminaciones son una preocupación creciente para las autoridades de salud, especialmente en productos sin prescripción médica. Las autoridades han recomendado a los consumidores suspender el uso del aerosol nasal afectado y devolverlo a la tienda para obtener un reembolso. Las instrucciones para la devolución se pueden encontrar en las etiquetas del producto.

Colaboración con la FDA para el Proceso de Retiro

La farmacéutica Medical Products Laboratories, Inc., responsable de la producción, ha notificado a las farmacias y comerciantes sobre el retiro a través de cartas oficiales. Esta cooperación es fundamental para asegurar la rápida eliminación de los productos contaminados de los estantes.

Un Llamado a la Precaución

Aunque actualmente no se han reportado casos de lesiones graves relacionados con este retiro, Walgreens enfatiza que la seguridad de sus clientes es la prioridad. Para verificar si su producto está afectado, los consumidores pueden consultar los registros de la FDA y contactar el servicio al cliente de Walgreens.

El Proceso de Monitoreo y Gestión de Crisis

La detección de microrganismos en productos de salud genera un proceso riguroso de retiro y control. Este episodio subraya la importancia del monitoreo constante durante todas las etapas de fabricación y distribución, para minimizar riesgos en el futuro.