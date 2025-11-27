Retiro Abierto en CABA: Más de 100 Actividades Culturales Gratuitas

El próximo 27 de noviembre de 2025, Retiro Abierto se apoderará de las noches porteñas, invitando a vecinos y turistas a sumergirse en una experiencia cultural única en la Ciudad de Buenos Aires.

Explora Retiro Abierto: Arte, Gastronomía y Cultura

Con más de 50 espacios y galerías participantes, este evento nocturno promete ser un festín para los sentidos. A través de más de 100 propuestas, los visitantes tendrán la oportunidad de explorar el vibrante circuito cultural de Retiro, destacando la creatividad y el talento local.

Propuestas Artísticas Inigualables

Entre las actividades destacadas, Galería Grasa ofrecerá una intervención musical y el cierre de sus exposiciones actuales, mientras que Barrakesh presentará obras de destacados artistas contemporáneos. Rolf Art inaugurará una exposición especial de Adriana Lestido, mientras que Tokonoma exhibirá una muestra de talentos locales.

Experiencias Gastronómicas y Hotelera

El circuito no se limita al arte; también abarca una rica oferta gastronómica. Palacio Paz Hotel organizará recorridos especiales con el artista Alberto González Vivo, y el Hotel Libertador fusionará la experiencia culinaria con música en vivo. Saint Moritz sorprenderá con un menú exclusivo y Cora Café aportará su propia propuesta para este evento único.

Descubre Retiro a Través de Recorridos Guiados

Los visitantes tendrán la oportunidad de disfrutar de recorridos guiados que revelarán el encanto oculto del barrio, explorando su arte, arquitectura, y gastronomía. Los itinerarios incluyen:

Arquitectura con Johanna Coifman

con Johanna Coifman Caminata literaria “ Borges en Retiro ” con Josefina Del Solar

” con Josefina Del Solar “ Nuevas coordenadas del arte ” con Vic Tolomei y Tamy Selvood

” con Vic Tolomei y Tamy Selvood “ Mi Retiro Personal ” con Olivia Saal

” con Olivia Saal “ Tradición y Modernidad en Retiro ” a cargo de Rodo Reich

” a cargo de Rodo Reich Visita guiada al Monumento al Libertador José de San Martín

Detalles del Evento

Retiro Abierto se llevará a cabo de 18 a 22 horas, con entrada libre y gratuita. Una noche excepcional para disfrutar de lo mejor de la cultura porteña.