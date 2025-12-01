Retroceso: Un Camino Opuesto al de EE. UU.

La Confederación General del Trabajo (CGT) expresa su preocupación ante la posible reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei, advirtiendo que el proyecto va en contra del crecimiento del empleo.

Cristian Jerónimo, uno de los líderes de la CGT, criticó hoy la reforma laboral que busca implementar el Gobierno al señalar que sus propuestas afectan negativamente el mercado laboral. Durante una entrevista en Radio Rivadavia, reafirmó la necesidad de un diálogo constructivo y un entorno de negociación saludable.

Preocupación por los Contenidos de la Reforma

“Los rumores sobre los puntos que se están considerando son completamente regresivos. No apoyan el verdadero objetivo del Gobierno: fomentar el crecimiento del empleo y la formalización laboral”, declaró Jerónimo respecto al contenido de la reforma que se está discutiendo.

Falta de Transparencia en el Proceso

El representante sindical mencionó que hasta el momento no han recibido detalles específicos sobre la reforma y que no se ha abierto una mesa de negociación formal. “Lo que ha sucedido en los últimos días contradice todo lo que se busca lograr”, añadió.

La CGT Abierta al Diálogo

Jerónimo, quien también preside el gremio de la industria del vidrio, reiteró la disposición de la CGT para dialogar con el Gobierno y otros sectores. “Es fundamental que haya una negociación abierta donde todos aportemos lo mejor para construir competitividad y proteger la industria nacional”, insistió.

Comparaciones Internacionales

Al abordar las comparaciones con otros gobiernos, Jerónimo mencionó las diferencias entre la gestión de Milei y la de Donald Trump, con quien el presidente argentino se ha alineado. “El Gobierno estadounidense protege su industria, mientras que aquí estamos permitiendo la entrada indiscriminada de productos extranjeros”, criticó.

Desindustrialización y Crisis Económica

El sindicalista calificó la desindustrialización en Argentina como alarmante, señalando que esta situación se agrava por la profunda recesión y la baja del consumo, lo que está afectando gravemente a pequeñas y medianas empresas.

Un Llamado a la Responsabilidad

“Estamos apelando a la responsabilidad del Gobierno. No creo que el pueblo haya dado su apoyo para que se incumplan sus derechos”, subrayó Jerónimo sobre la imperiosa necesidad de iniciar un verdadero diálogo sobre la reforma.

Condiciones de Vida Críticas

“Los trabajadores y la población en general están enfrentando enormes dificultades. El costo de la vida es exorbitante. No creemos que un paro resuelva los problemas de Argentina, sino que necesitamos construir un espacio donde podamos pensar en cómo avanzar como país”, concluyó el líder sindical.