Revelamos la Controversia entre ‘Chiqui’ Tapia y ‘la Bruja’ Verón

La reciente disputa entre Juan Sebastián Verón y la AFA, liderada por Claudio «Chiqui» Tapia, se intensificó en 2025, desatando una serie de reacciones en el mundo del fútbol. El detonante fue el polémico título de «Campeón de la Liga 2025» otorgado a Rosario Central, lo que encendió la controversia.

El conflicto de los títulos

La controversia comenzó cuando Estudiantes de La Plata cuestionó la decisión de la AFA, acusando falta de transparencia. «No hubo votación, esto fue a dedo», afirmaron desde el club tras la entrega del título a Rosario Central. Esta declaración marcó el inicio de una serie de enfrentamientos entre ambas partes.

El pasillo del campeón y su rebeldía

Como parte de la normativa de la AFA, Estudiantes debió rendir homenaje a Rosario Central en su próximo encuentro. Sin embargo, los jugadores optaron por una protesta silenciosa: hicieron el pasillo con la mirada baja y los brazos cruzados. A pesar de la resistencia, lograron eliminar a Central del torneo ese mismo día. Verón, en un gesto de desafío, publicó en redes sociales: «A Estudiantes nadie lo llevará por delante».

Sanciones y consecuencias

Tras el acto de rebeldía, el tribunal de disciplina de la AFA tomó decisiones drásticas. Verón fue suspendido por seis meses de su cargo como presidente de Estudiantes, y varios jugadores, que se unieron a la manifestación, recibirán dos fechas de sanción al inicio del próximo torneo. Entre ellos se encuentran Micol Muslera, Román Gómez y Santiago Núñez. El capitán, además, perderá su rol durante tres meses.

Un conflicto histórico

El enfrentamiento entre Verón y Tapia tiene raíces más profundas. En 2021, cuando Alberto Fernández buscaba avanzar contra la AFA, Verón se mostró como posible candidato a la presidencia de la entidad, acercándose incluso a figuras políticas clave. Esta movida no fue olvidada por Tapia, quien ha mantenido una adversidad constante hacia el exfutbolista desde entonces.

El futuro del fútbol argentino

En un escenario donde la conformidad suele predominar, Verón ha optado por la confrontación. Este episodio marca un hito en la lucha por un sentido de justicia dentro del fútbol argentino. La próxima jornada del torneo promete ser un nuevo capítulo en esta saga.