Revelan que un chofer de viaje de egresados iba bajo los efectos de drogas

Escándalo en viaje escolar: Chofer de micro da positivo en drogas

Un viaje de egresados a Cariló se convirtió en un verdadero caos tras la detección de un chofer bajo los efectos de drogas, lo que provocó la indignación de los padres involucrados.

La problemática se desató este martes cuando un grupo de adolescentes, que partió de Exaltación de la Cruz, sufrió contratiempos en una parada en Munro. Padres de los chicos notaron que el conductor del micro no se encontraba en condiciones óptimas y exigieron controles de alcoholemia y narcotest a las autoridades.

El alarmante hallazgo

Para consternación de todos, el chofer dio positivo en cocaína y marihuana, lo que generó una ola de indignación entre los padres presentes. Estos denunciaron que, a pesar de los resultados, el conductor no fue demorado ni se le retuvo la licencia, lo que llevó a cuestionar la respuesta de las autoridades.

Las decisiones apresuradas

“Lo vinieron a buscar de la empresa y se fue manejando”, señalaban los progenitores, quienes se sintieron impotentes al ver que el chofer, luego de ser apartado por los agentes de seguridad, simplemente se marchaba. Ante esta situación, la empresa de transporte envió rápidamente a un segundo conductor, quien se encontraba igualmente incapacitado debido a la falta de horas de descanso necesarias para conducir.

Finalmente, un chofer apto

Después de varios contratiempos, un tercer chofer llegó al lugar y, afortunadamente, estaba en condiciones de continuar el viaje a la ciudad balnearia. A pesar de los retrasos, los egresados lograron proseguir su ruta hacia Cariló.

Un viaje que comenzó con problemas

Los adolescentes eran parte de la Escuela 16 del Paraje Etchegoyen, y el micro había recogido a más compañeros en Escobar y Munro. Fue en esta segunda parada donde surgieron las primeras inquietudes sobre la conducta del chofer, lo que llevó a los padres a solicitar controles por parte de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).

Reacción de los padres ante la irresponsabilidad

La situación escaló cuando el conductor que asumió la conducción se negó a realizar el test de drogas, generando aún más preocupación. “Imaginemos que viajó durante cuatro horas con los chicos”, expresó Maximiliano, uno de los padres, transmitiendo su gran preocupación por la seguridad de los adolescentes.

Acciones legales en marcha