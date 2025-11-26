Revive la Nostalgia: Lowrdez, Valeria y Viri Analizan el Regreso de Bandana

La emblemática banda de pop argentino Bandana se reencuentra ante la expectativa de sus fans, lista para celebrar 25 años de éxitos. En una reciente rueda de prensa, las integrantes Valeria Gastaldi, Lowrdez Fernández y Virginia De Cunha compartieron su alegría y los planes para los festejos del próximo año.

Un Reencuentro Nostálgico

“Yo estoy sonriendo”, afirmó Valeria Gastaldi, reflejando la emoción del momento. Las cantantes, a pesar de las ausencias, como la de Lissa Vera, mostraron una energía radiiante en su reencuentro, que promete reavivar la llama de la nostalgia entre sus seguidores.

Celebrando un Legado Musical

El reencuentro se realizó en la fiesta L.A.T.M.+35 en Moscú Costanera, el 23 de noviembre, un evento que oficialmente marca el inicio de las celebraciones por el 25 aniversario de la banda, originaria del programa Popstars. Las chicas se despojaron de las pelucas y pañuelos que solían usarse, subrayando que ahora tienen la libertad de ser ellas mismas.

Reflexiones sobre el Pasado y el Presente

Las integrantes recordaron su trayectoria desde sus inicios hasta la disolución oficial en 2004 y el revival en 2016. “Popstars nos enseñó que la disciplina es fundamental. Nos fortaleció como grupo”, confesó Virginia. Además, Valeria resaltó que, aunque han existido diferencias, su conexión y amistad han sido cruciales para el regreso.

Sobre El Futuro

La banda se prepara para una serie de festejos que incluirán un documental, conciertos y un nuevo disco con invitados especiales. “A esta edad tenemos un propósito más claro”, coincidieron en señalar las exintegrantes, emocionadas por lo que está por venir.

“Queremos reencontrarnos con nuestros clásicos y con el público que nos ha acompañado todos estos años”, expresó Lowrdez, mientras que Valeria añadió que el fenómeno de Bandana trasciende a cualquier integrante que esté presente.

Reflexiones sobre el Feminismo y la Industria Musical

Las integrantes también reflexionaron sobre el cambio en la industria musical y la ola de sororidad actual. “Hemos tenido que enfrentar comentarios despectivos, pero el pop ha evolucionado y nos sentimos más aceptadas”, comentó Valeria. “Es un honor haber influido en una generación”, añadió Lowrdez.

La Responsabilidad de Ser Íconos

En un contexto más amplio, las mujeres en la música están comenzando a ser reconocidas en lugar de estigmatizadas. “Hoy, el pop es plural”, afirma Valeria, quien destaca que la autenticidad y el respeto son esenciales en su recorrido. Esta evolución ha dado paso a un ambiente más amable y respetuoso en la industria.

Un Regreso que Promete Éxitos

Con planes de lanzamientos y giras, las integrantes de Bandana están listas para reencontrarse con su público. “El año que viene cumplimos 25 años. ¡Hay que festejar!”, concluyó Valeria, enfatizando la emoción y el compromiso del grupo hacia sus seguidores.