Revolución Ciudadana: El Nuevo Paradigma Comunicacional

La nueva era de la comunicación se basa en la interacción y la participación ciudadana, revolucionando la manera en que se transmiten ideas y se generan impactos sociales.

Las ciencias del comportamiento están redefiniendo la comunicación contemporánea, impulsando a empresas y movimientos políticos hacia nuevos horizontes. Aquellos que comprenden la dinámica social actual están alcanzando logros sorprendentes, como lo demuestran las principales firmas digitales y algunos candidatos de novedosos movimientos políticos.

El Antiguo Paradigma Comunicacional

La comunicación tradicional se caracterizaba por su naturaleza vertical, diseñada y controlada por equipos de campaña y publicistas. Este modelo se enfocaba en transmitir un mensaje unidireccional a través de medios masivos, convirtiendo la publicidad en una serie de mensajes memorables o “sound bites” que eran pasivamente recibidos por consumidores y votantes.

La Eficacia del Mensaje

Según Chip y Dan Heath en su obra Made to Stick, la efectividad de la comunicación reside en su capacidad de ser «pegajosa». Ejemplos icónicos como el discurso de Kennedy sobre la luna o el famoso “Yes we can” de Obama evidencian cómo los mensajes pueden grabarse en la memoria colectiva.

Desafío a la Autoridad El periodismo crítico constituye un pilar fundamental de la democracia, incomodando a quienes se creen propietarios de la verdad.

Hoy, la comunicación se ha transformado en un proceso colaborativo. La sociedad ya no se limita a recibir mensajes, desea interpretarlos, modificarlos y compartirlos.

El Auge de las Redes Sociales

El panorama comunicacional ha cambiado drásticamente. Antes, la información provenía de un número limitado de canales de televisión y periódicos, pero la llegada de las redes sociales ha diversificado ampliamente las voces y los puntos de vista.

Las ideas de individuos sin acceso tradicional a medios ahora tienen la posibilidad de convertirse en virales, una transformación ejemplificada por campañas políticas exitosas como las de Bernie Sanders en EE. UU. y Guillermo Lasso en Ecuador.

Nuevos Paradigmas de Interacción

La sociedad actual exige no solo consumir información, sino también participar activamente en su creación y difusión. Para que una estrategia de comunicación sea eficaz, es necesario adoptar principios que reflejen esta nueva realidad:

Acción

El mensaje debe motivar a la acción, trascendiendo la mera admiración para movilizar a los ciudadanos.

Conexión

Es fundamental que el contenido genere un sentido de pertenencia, conectando a los usuarios a través de valores compartidos.

Transformación

Los mensajes deben permitir la reinterpretación y transformación por parte de los receptores, facilitando su difusión en la red.

El verdadero reto para las organizaciones y políticos radica en anticipar cómo los ciudadanos adaptan y viralizan sus mensajes.

Retos en el Ámbito Político y Legislativo

La política democrática enfrenta el importante desafío de mantener una comunicación continua entre los líderes y sus electores. No se trata solo de emitir mensajes correctos, sino también de tener en cuenta cómo los ciudadanos los reinterpretan.

En el contexto de la Cuarta Revolución Industrial, las políticas laborales y económicas deben evolucionar. Mientras algunos se enfocan en preservar derechos existentes, el cambio real radica en adaptar los derechos laborales a un escenario en el que prevalecerán los emprendedores y las pymes.

Más allá de lograr consensos en el Congreso, la comunicación efectiva con la población es clave para que las reformas sean entendidas y respaldadas. Cuando los ciudadanos comprenden el proceso, es más probable que apoyen los cambios que, en última instancia, beneficiarán a todos.

*Profesor de GWU.

Miembro del Club Político Argentino.