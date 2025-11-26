Revolut se une al selecto Top 50 de bancos más valiosos del mundo

Con una impresionante valorización, Revolut se posiciona como la fintech con mayor valor en Europa, captando la atención de inversores de Silicon Valley y revolucionando el mundo financiero.

Revolut ha vuelto a marcar la pauta en el ámbito financiero. Recientemente, esta innovadora plataforma ha conseguido un lugar destacado entre los 50 bancos más valiosos del mundo.

La fintech británica alcanzó una valuación récord de 57.300 millones de libras (equivalente a 65.200 millones de euros) gracias a su última ronda de inversión. Un destacado actor en esta jugosa financiación fue Nvidia, que contribuyó a través de su fondo NVentures.

Entre los participantes también se encuentran influyentes empresas de Silicon Valley, como Andreessen Horowitz (a16z) y renombradas gestoras como Fidelity, T. Rowe Price y Franklin Templeton.

Cabe destacar que la mayor parte de las acciones adquiridas provinieron de empleados de Revolut, quienes tuvieron la opción de vender hasta 20% de sus acciones. En un lapso de solo 15 meses, la empresa ha incrementado su valor en un impresionante 78%.

Superando a los Gigantes Financieros

Con este sorprendente avance, Revolut se convierte en la fintech más valiosa de Europa, superando en valor a gigantes del sector como Adyen, y alcanzando cotas incluso por encima de bancos tradicionales como Barclays y La Caixa.

A pesar de su crecimiento, algunos analistas comentan que sus activos solo representan alrededor de 2% de los de Barclays, avivando el debate sobre posibles sobrevaloraciones en el sector tecnológico.

Crecimiento Impresionante en Números

El avance de Revolut es notable: en 2024, la compañía registró un incremento del 72% en su facturación, alcanzando 3.300 millones de euros, mientras que su beneficio antes de impuestos se disparó un 142%, acercándose a los 1.200 millones de euros.

Este dinámico crecimiento trae un suspiro de alivio a Reino Unido, donde numerosas start-ups tecnológicas han estado migrando hacia Estados Unidos en busca de financiamiento atractivo. El verdadero desafío que enfrenta Revolut será su posible salida a Bolsa.

Un Futuro en Dubái

En este contexto de expansión, su cofundador y CEO, Nikolai Storonsky, ha optado por establecerse en Dubái, un movimiento que refleja la tendencia de multimillonarios que buscan un entorno fiscal más favorable, motivada por los recientes cambios impulsados por los gobiernos de Rishi Sunak y Keir Starmer.