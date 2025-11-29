Richard Kaufmann: El ‘coachkasher’ que fusiona judaísmo y New Age

La llegada de Richard Kaufmann, designado rabino del presidente, promete un enfoque renovador en la conexión entre la espiritualidad y el desarrollo personal. Su propuesta de coaching kosher busca empoderar a las personas en sus relaciones y en su carrera.

Kaufmann, quien reemplazó a Axel Wahnish, destaca por su innovadora visión del coaching. A través de su plataforma, ofrece herramientas de crecimiento personal que integran enseñanzas bíblicas y principios éticos, con el objetivo de mejorar la dinámica familiar y profesional.

El Coaching Kosher: Un Enfoque Transformador

El coaching kosher se presenta como una vía para abordar los desafíos cotidianos desde una perspectiva que respeta la tradición judía. Según Kaufmann, este método permite aplicar estrategias divinas a aspectos laborales, emocionales y familiares, evitando malentendidos comunes que, sin la guía adecuada, pueden llevar a un uso incorrecto de estas herramientas.

Una Trayectoria de Sabiduría y Experiencia

Kaufmann se define como un eterno explorador. Es Licenciado en Historia Judía y profesor en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Su experiencia incluye liderar programas culturales y formativos en diversas comunidades de habla hispana, donde ha infundido su pasión por el conocimiento y el crecimiento personal.

Filosofía e Ideología

Su visión abarca principios ideológicos que lo conectan con figuras del sionismo como Vladimir Jabotinsky. Krede que el sionismo es justo y moral, y aboga por no comprometerse con aquellos que no comparten intereses comunes.

Un Rabino con Visión Global

A lo largo de su carrera, Kaufmann ha realizado giras por Latinoamérica y Miami, promoviendo el entendimiento cultural y espiritual. A través de charlas y seminarios, busca inspirar a agentes de cambio en las comunidades judías, fomentando dinámicas de crecimiento personal y colectivo.

Un Lema que Resuena

“Más y mejor” es su mantra, reflejando su deseo de constante evolución. Kaufmann respalda este lema con un enfoque en los valores que guían su vida y su trabajo, confiando en que cada individuo tiene un propósito único que debe descubrir y desarrollar.