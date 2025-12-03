Riesgo País: Cotización del 2 de diciembre

El Riesgo País de Argentina se Mantiene Estable: ¿Qué Implica para la Economía?

Este martes 2 de diciembre, Argentina registró un Riesgo País de 647 puntos básicos, mostrando una ligera disminución respecto al día anterior. Cuáles son las implicancias de esta cifra en el contexto económico actual.

Riesgo País en Números

El índice, generado por JP Morgan, cerró en 647 puntos básicos, con una baja menor a tres puntos en comparación con el día previo, donde se ubicaba en 648. Esta estabilidad en el indicador es significativa para evaluar el costo del endeudamiento externo de la nación.

El mercado financiero se muestra relativamente tranquilo, lo que se traduce en un clima de cautela pero optimismo tras un noviembre con ganancias en activos locales. Esta situación plantea expectativas sobre la política económica y la acumulación de reservas.

Mercados Financieros: Un Vistazo General

Durante esta semana, el panorama se ha caracterizado por una tendencia a la baja en el Riesgo País, que comenzó a consolidarse a fines de noviembre. El viernes 28, este índice había descendido a 648 puntos, lo que refuerza el buen clima financiero protagonizado por subas significativas en activos argentinos, incluyendo acciones y bonos.

A pesar de cierta toma de ganancias en otros segmentos, como la caída de la Bolsa de Buenos Aires tras rachas de alza, el indicativo del Riesgo País se ha mantenido robusto, fluctuando entre 646 y 648 puntos. Esto refleja que, aunque persistan las incertidumbres sobre acumulación de reservas, la percepción de riesgo de incumplimiento soberano no ha aumentado en el corto plazo.

Entendiendo el Riesgo País

El Riesgo País es un indicador clave que estima la probabilidad de que un país no cumpla con sus obligaciones de deuda externa, conocido como default. Este dato es recopilado por el banco de inversión JP Morgan mediante su índice EMBIGD, que compara el rendimiento de los bonos soberanos argentinos con los bonos del Tesoro de Estados Unidos.

Con un Riesgo País de 647 puntos básicos, se interpreta que el costo de financiamiento para Argentina es aproximadamente 6.47% mayor que el de EE. UU. Un valor como este, aunque positivo comparado con cifras más altas en crisis pasadas, sugiere que la confianza del mercado todavía está condicionada por incertidumbres económicas y políticas.