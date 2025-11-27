Riesgo País: Cotización del 26 de noviembre

El Riesgo País de Argentina se Mantiene en Niveles Críticos

En medio de un panorama económico mixto, el Riesgo País de Argentina registra una leve disminución, pero se mantiene por encima de los 650 puntos básicos, un umbral que aún genera preocupación entre los inversores.

Un Mirador a la Situación Actual

El Riesgo País (RP), medido por el índice EMBI de JP Morgan, cerró este miércoles 26 de noviembre de 2025 en 652 puntos básicos. Aunque se observó una ligera caída respecto al día anterior, el indicador continúa en una zona que despierta cautela y refleja la percepción del mercado sobre la capacidad de Argentina para cumplir con sus compromisos de deuda.

Detalles del Movimiento en el Mercado

Según la información de Rava Bursátil, el RP comenzó la jornada en 656 puntos, alcanzando un mínimo de 647 puntos antes de estabilizarse en 651 puntos, cifras cercanas a lo reportado oficialmente por JP Morgan.

Riesgo país miércoles 27 de noviembre

La Relevancia de los Niveles del Riesgo País

El seguimiento del Riesgo País es fundamental para evaluar la confianza que los inversores extranjeros depositan en Argentina. Superar los 650 puntos básicos sugiere un alto costo para el financiamiento, tanto para el gobierno como para las empresas que busquen emitir deuda en dólares.

– La meta de los 500 puntos: Para los analistas, lograr una ruptura sostenida por debajo de los 500 puntos básicos es esencial para que Argentina recupere acceso a los mercados de deuda internacional y refinanciar sus obligaciones.

Comparaciones y Lo que Viene

Actualmente, el RP se sitúa en 652 puntos básicos, una diferencia notable respecto a la semana pasada, cuando llegó a acercarse a los 601 puntos. Esta leve recuperación en las acciones argentinas que cotizan en Wall Street, junto con una ligera mejoría en el índice S&P Merval, no logra desviar la atención del elevado riesgo financiero.

Los analistas y actores del mercado están a la expectativa de las próximas decisiones del Gobierno en términos fiscales y monetarios. Con vencimientos de deuda importantes en el horizonte, el enfoque está en la necesidad de un plan económico sólido y claro.

Mientras tanto, las cotizaciones de bonos argentinos han mostrado leves incrementos, lo que ha contribuido a limitar un aumento mayor del Riesgo País en esta jornada.