Roban la bici de ‘Stranger Things’ en el centro de Buenos Aires y las redes estallan

La expectativa por el cierre de “Stranger Things” se transforma en un curioso y desafortunado acontecimiento luego del robo de la bicicleta de Will Byers, durante una original promoción de Netflix en la capital argentina.

La efímera escenografía instalada por Netflix en Buenos Aires, que buscaba capturar la esencia de Hawkins, se volvió noticia por un hecho inesperado: desconocidos se llevaron la famosa bicicleta de Will Byers. Este elemento, emblemático de la serie, fue parte de una campaña que celebraba la inminente llegada de la última temporada.

Con una ambientación que evocaba la estética de los años 80, la instalación se convirtió rápidamente en un punto de atracción para los fans de la serie. Sin embargo, el disfrute duró poco, ya que en cuestión de horas comenzaron a surgir publicaciones en redes sociales revelando que la bicicleta había desaparecido. La noticia se viralizó, transformando un acto promocional en un episodio insólito.

Reacciones Divididas: Indignación y Humor en la Comunidad

El robo suscitó una variedad de reacciones en la comunidad. Mientras algunos manifestaron su indignación por el vandalismo, otros optaron por la ironía: un usuario en X (anteriormente Twitter) comentó que «en el Upside Down al menos las cosas permanecen en su lugar.”

En medio del revuelo, surgieron teorías que sugerían que el robo podría ser un movimiento publicitario planificado. No obstante, fuentes cercanas a la campaña confirmaron que no había nada preparado al respecto, dejando claro que el hurto había sido completamente real, así como inesperado.