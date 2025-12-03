Roberto Rojas: «Sin producción, el vendedor impone el precio»

En una reciente charla con Canal E, el destacado economista Roberto Rojas evaluó la alarmante situación económica en Argentina, poniendo de relieve el cierre sin precedentes de empresas y la perniciosa dependencia de las importaciones.

“Industricidio”: Un Término que Resuena

Roberto Rojas no escatimó en críticas al describir la crisis económica actual como un auténtico “industricidio”. Con un asombroso total de 19.164 empresas cerradas hasta la fecha, el economista enfatiza que esto equivale a cerca de 30 quiebras diarias. Este fenómeno, según Rojas, es el resultado de un modelo que favorece las importaciones y restringe el crecimiento de la producción local. «Lo que estamos presenciando es un proceso de concentración en el sector financiero, no en el productivo», afirmó con firmeza.

El analista recuerda un pasado similar en la economía argentina, rememorando las políticas de la década de los 90. «Estamos viviendo los 90, pero recargados», reflexionó Rojas, subrayando que este ciclo destructivo no es nuevo.

Los trabajadores son los más perjudicados en este escenario. Rojas lamenta que el cierre de industrias implique una pérdida irrecuperable de habilidades y conocimientos adquiridos. «Todo ese capital humano se pierde automáticamente», advirtió.

Dependencia de Importaciones: Un Riesgo Inminente

El economista también expresó serias inquietudes sobre la actual ola de importaciones que está suplantando la producción local. Según Rojas, este modelo afecta gravemente tanto a la industria como a la creación de empleos. «Argentina siempre ha recurrido a insumos importados, pero esto no debería implicar descuidar la industria nacional», aclaró.

Rojas advirtió sobre los peligros de depender excesivamente de productos importados para la producción. «Sin una producción propia, el vendedor es quien determina el precio», explicó, señalando la fragilidad del sistema actual.

Además, comparó el enfoque argentino con el de economías como la china, que subsidia su producción para impulsar su desarrollo. «¿China subsidia sus industrias? Nosotros no estamos jugando en la misma liga», concluyó Rojas, subrayando la necesidad urgente de proteger y fomentar la industria local ante la competencia externa.