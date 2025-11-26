Roblox Bloqueado: CABA y Córdoba Alerta sobre la Ludopatía Juvenil

La reciente restricción del acceso a plataformas de juegos como Roblox y Fortnite en escuelas de Buenos Aires y Córdoba ha encendido un debate crucial sobre la seguridad digital y la salud mental de los jóvenes. Especialistas advierten sobre los riesgos asociados a estas actividades recreativas, que podrían potentiar conductas relacionadas con las apuestas online.

La decisión de limitar el uso de dispositivos móviles en el ámbito educativo ha llevado a un incremento en la discusión sobre el impacto de los videojuegos en el comportamiento de los adolescentes. Expertos resaltan que plataformas como Roblox y Fortnite no solo son un pasatiempo, sino que pueden ser un «entrenamiento» para prácticas de apuestas, una problemática creciente en Argentina.

Después de que se registrara un caso de grooming vinculado a Roblox, el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires activó un protocolo para abordar la violencia digital y restringió el acceso a estos juegos en las escuelas. Esta medida busca proteger a los estudiantes de contenidos inapropiados y de riesgos asociados con la ludopatía.

Limitaciones y Responsabilidades en Córdoba

En Córdoba, el Ministerio de Educación emitió una resolución que prohibió el acceso a ciertos juegos y solicitó la colaboración de los proveedores de servicios de internet para establecer filtros efectivos. Esta acción responde a una creciente preocupación por la exposición a contenidos peligrosos y el potencial desarrollo de adicciones en los jóvenes.

Marcela Czarny, directora de chicos.net, subraya que la prohibición por sí sola no resuelve el problema. Propone fomentar una cultura de reflexión crítica involucrando a toda la comunidad educativa en el proceso de enseñanza sobre el uso responsable de la tecnología.

La Dinámica de Recompensas en los Videojuegos

Para muchos especialistas, juegos como Roblox y Fortnite no son solo entretenimiento. Estas plataformas exponen a los jugadores a dinámicas que pueden llevar a hábitos de consumo y apuestas. Según un estudio titulado «Apostar no es un juego», el 40% de los jóvenes de entre 15 y 29 años ha participado en apuestas online, y hasta el 30% ha experimentado ansiedad relacionada con la imposibilidad de apostar.

Impacto Psicológico y Social

El informe señala que muchos adolescentes dedican hasta dos horas diarias a las apuestas, utilizando una porción significativa de su dinero familiar. Esta actividad, además de ser una forma de entretenimiento, se ha convertido en un fenómeno preocupante que va en aumento desde la pandemia.

Una Llamada a la Acción

Los expertos insisten en la importancia del diálogo intergeneracional en la crianza digital. “Aunque los jóvenes son nativos digitales, los adultos tienen un rol crucial en guiarlos”, explica Czarny. La educación digital se presenta como una herramienta esencial para mitigar los efectos negativos de la inmersión en el mundo virtual.

Adicionalmente, la interacción en estos «metaversos» plantea un riesgo significativo debido a la posibilidad de contacto con desconocidos. Especialistas sugieren que, en lugar de imponer prohibiciones, el acompañamiento y la educación son fundamentales para fomentar un uso saludable de la tecnología.

Alarmantes Estadísticas Globales

El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) emitió un informe en 2024 donde alertó sobre un 192% de aumento en denuncias de explotación sexual infantil a través de plataformas digitales. En Estados Unidos, al menos 20 individuos han sido detenidos desde 2018 por delitos relacionados con menores en entornos como Roblox.

La realidad exige un cambio en la forma en que se abordan estos riesgos, con propuestas que prioricen la educación en lugar de la prohibición, buscando un equilibrio entre el disfrute de la tecnología y la protección de los más vulnerables.