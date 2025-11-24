Roblox refuerza sus reglas tras denuncias de abuso infantil

La popular plataforma de videojuegos, con más de 150 millones de usuarios activos diarios, implementará una política global para proteger a los menores de interacciones peligrosas con adultos desconocidos. Esta iniciativa comienza en diciembre en Australia, Nueva Zelanda y los Países Bajos, y se extenderá a nivel mundial a principios de 2026.

Ante la creciente presión por denuncias de abuso y captación de menores, Roblox ha decidido actuar. En Estados Unidos, enfrenta múltiples demandas que acusan a la plataforma de no proteger adecuadamente a sus usuarios jóvenes, permitiendo así el acceso inapropiado de adultos.

Un Sistema de Verificación Facial Innovador

El corazón de esta nueva política es un sistema de verificación facial que clasificará a los jugadores en seis grupos de edad, desde menores de 9 años hasta mayores de 21. Esta segmentación asegurará que los usuarios más jóvenes solo puedan comunicarse con personas de su misma franja etaria, limitando drásticamente los contactos con adultos que no conocen.

Roblox ha subrayado que las imágenes y videos utilizados para esta verificación no se almacenarán, siendo esta la primera vez que una plataforma de juegos masiva fija requisitos de comprobación de edad para las interacciones sociales. Estas medidas están en línea con las recientes regulaciones del Reino Unido bajo la Ley de Seguridad en Línea.

Casos Alarmantes y Demandas Legales

Este anuncio llega tras casos preocupantes en Estados Unidos, donde se ha informado que varios menores fueron contactados por adultos que se hicieron pasar por niños en la plataforma. Las demandas apuntan a que la falta de una verificación efectiva ha expuesto a niños a riesgos significativos.

Uno de los incidentes más graves involucra a una niña de Nevada de 13 años, quien, tras ser manipulada por un adulto con un perfil falso, fue coaccionada a compartir material íntimo. Según loa denunciantes, una verificación de edad efectiva podría haber prevenido este contacto inicial.

Compromiso con la Seguridad de los Usuarios

En respuesta a las preocupaciones, Roblox ha reafirmado su compromiso con la seguridad de sus usuarios, anunciando que sus políticas serán “intencionalmente más estrictas que las de otras plataformas”. Actualmente, ya hay restricciones como la prohibición de envío de imágenes, filtros para proteger datos personales y limitaciones de chat para los jugadores más jóvenes.

Matt Kaufman, director de seguridad de la empresa, ha manifestado que estas nuevas regulaciones buscan generar confianza y mejorar la seguridad en el ecosistema de Roblox, permitiendo elevar los estándares de protección infantil en el ámbito del gaming.

Una Esperanza para el Futuro de los Videojuegos

Expertos en derechos digitales han elogiado esta iniciativa, aunque critican la tardanza en su implementación. Beeban Kidron, fundadora de 5Rights, ha insistido en que las empresas de videojuegos deben priorizar la seguridad de los menores, destacando que Roblox ha permitido interacciones sin filtros efectivos durante demasiado tiempo.

Roblox espera que otras plataformas sigan su ejemplo, marcando así un cambio estructural en la industria. Si se cumplen los plazos establecidos, las nuevas restricciones estarán vigentes en todo el mundo a partir de enero de 2026, representando un avance significativo en la regulación del gaming online.