Robo a la salida de un colegio privado: Mujer pierde su cartera

Una abuela se convierte en víctima de un ladrón justo al salir del colegio con su nieta, un triste recordatorio de la inseguridad que se vive en la zona.

Este viernes a las 16 horas, una mujer fue despojada de su cartera mientras esperaba a su nieta en la salida de un colegio privado ubicado en Escalada y Namuncurá. El delincuente rompió el vidrio de su vehículo y huyó con pertenencias y dinero en cuestión de minutos.

Un robo que sorprende en pocos minutos

La afectada relató a Crónica que solo había estado ausente cinco minutos al ir a buscar a su nieta, que estaba en la escuela situada en Escalada y Pasaje Hernandarias. Al regresar, se encontró con el alarmante sonido del sistema de seguridad activado.

Impacto emocional en la víctima y su nieta

Con angustia, la mujer expresó: «Me robó todo, tarjeta, dinero, mi carnet de conducir, recién lo cambié, todo sucedió en cinco minutos». Mientras intentaba consolar a su nieta, que quedó asustada por la situación, la abuela recordó la mochila negra que había dejado en el auto y que ahora ya no estaba.

Un testigo intenta ayudar

Un transeúnte que presenció el incidente decidió intervenir y comenzó a seguir al ladrón. Sin embargo, a los 100 metros, llegando al semáforo de Fontana y Ramos Mejía, perdió de vista al delincuente y alertó a las autoridades, describiendo su vestimenta y trayecto.

El robo deja una vez más en evidencia la inseguridad que enfrentan los vecinos y los desafíos a los que se enfrentan cada día en la zona.