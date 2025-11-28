Robo millonario en La Plata: Delincuentes asaltan la casa de una jubilada

Una jubilada de Los Hornos vivió una pesadilla al regresar a su hogar y encontrarlo saqueado. La inseguridad crece en la zona, dejando a los vecinos alarmados.

Un impactante asalto ocurrió en la localidad de Los Hornos, en La Plata, donde delincuentes entraron a la vivienda de una mujer de 70 años y se llevaron 10 mil dólares en efectivo. La víctima, que no se encontraba en su casa al momento del incidente, regresó a encontrar los muebles desplazados y la ropa desordenada.

El robo: detallando el atraco

La jubilada había salido de su hogar, ubicado en la calle 62 entre 133 y 134, alrededor de las 20 horas. Al volver pasadas las 23, descubrió el caos en su vivienda y de inmediato alertó a las autoridades.

La Policía Bonaerense constató que la puerta trasera había sido forzada, permitiendo así la entrada de los delincuentes. A lo largo de su recorrido, revisaron cada rincón del lugar, abriendo placares y bolsos en busca de dinero y otros objetos de valor.

Reacciones de la comunidad

Según informes de 0221, los ladrones se llevaron aproximadamente 10 mil dólares, un monto que representaba el ahorro familiar de años. Tras el robo, los vecinos expresaron su creciente preocupación por la repetición de estos delitos en La Plata, especialmente en Los Hornos, donde los asaltantes actúan durante la ausencia de los propietarios.

Investigación en curso

El operativo policial tras la denuncia incluyó la toma de huellas dactilares y un relevamiento exhaustivo de la escena del crimen. Además, la fuerza de seguridad está revisando cámaras de vigilancia en negocios y propiedades cercanas para identificar a los culpables.

La investigación está a cargo de la Unidad Fiscal de Instrucción número 6 de La Plata, que espera avanzar en el caso en los próximos días analizando la evidencia recolectada.

Otros incidentes recientes

Este robo se suma a una serie de incidentes alarmantes en La Plata. Solo diez días antes, un grupo de tres encapuchados asaltó a una mujer de 88 años en su hogar, llevándose joyas y dinero de su jubilación. Este suceso, ocurrido en la zona de 218 y Diagonal 210, también dejó a la víctima en estado de shock y destaca la creciente preocupación por la seguridad en la ciudad.