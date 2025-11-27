Rodríguez Larreta sorprende con su inusual «pedido» de dólares

Un sorprendente mensaje enviado desde el WhatsApp de Horacio Rodríguez Larreta ha generado revuelo, evidenciando una nueva modalidad de estafa digital.

Un Mensaje Inesperado

Esta mañana, allegados al exjefe de Gobierno porteño recibieron un mensaje de WhatsApp proveniente de su número, que decía: “Buenas tardes! Tengo para vender 10mil USD. Necesito recibir los pesos en cuenta, por transferencia o depósito. ¿Habrá alguna posibilidad de hacer este tipo de cambio ahora?”. La inusual solicitud se volvió viral rápidamente.

El Origen del Problema

La respuesta a este extraño mensaje es sencilla: un hackeo. En este tipo de fraudes, delincuentes toman control de la cuenta de la víctima para contactar a sus contactos y solicitar dinero bajo diferentes pretextos.

La Estrategia de los Estafadores

Los estafadores emplean un método conocido. Suplantan la identidad de la víctima, crean un sentido de urgencia y presionan al interlocutor para realizar una transferencia rápida, evitando cuestionamientos. La oferta de dólares, combinada con la necesidad de pesos de manera urgente, juega un papel clave para ganar confianza y apuro.

Un Problema en Aumento

Este tipo de intrusiones en WhatsApp se han vuelto más comunes, afectando tanto a ciudadanos comunes como a figuras públicas. Los criminales suelen valerse de conversas anteriores o de la confianza que genera ver un contacto conocido para concretar su estafa en pocos minutos.

Cómo Protegerse

El incidente con Rodríguez Larreta subraya la vulnerabilidad de todos ante estos ataques y la necesidad de adoptar una postura cautelosa. Al recibir solicitudes de dinero, incluso de contactos de confianza, es crucial verificar la autenticidad del mensaje a través de otros canales antes de proceder con cualquier transferencia.