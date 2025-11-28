Rosalía Arriba en Argentina y Brilla en el Recital de Cindy Cats con Emilia, Diego Torres y Trueno

Rosalía Sorprende en Concierto de Cindy Cats en Ferro: Una Noche Inolvidable

El esperado recital de fin de año de Cindy Cats deslumbró a su audiencia con la inesperada visita de Rosalía, quien se encontraba en Argentina para promocionar su reciente álbum Lux.

Un Concierto Lleno de Sorpresas Los shows de Cindy Cats son sinónimo de innovación y emoción, ya que la banda siempre cuenta con un variopinto elenco de artistas invitados. Formados por destacados músicos que han colaborado con nombres como Trueno, Nathy Peluso y Cazzu, sus presentaciones se han convertido en un fenómeno en el panorama musical argentino.

La Aparición Estelar de Rosalía Durante su gran actuación en la cancha de básquet de Ferro, la estrella española Rosalía se hizo presente en la platea VIP. Disfrutó del show aplaudiendo y mostrando su aprecio, especialmente cuando la banda le dedicó un medley de sus temas más reconocidos.

Rosalía en el sector VIP del show de Cindy Cats en Ferro. Foto de prensa

Una Noche de Colaboraciones Estelares El recital del 27 de diciembre fue un evento único, con la participación de artistas como Emilia, Diego Torres y Emmanuel Horvilleur, además de una variedad de raperos que hicieron vibrar a los asistentes. Desde sus inicios en espacios reducidos hasta llenar grandes teatros, Cindy Cats ha evolucionado rápidamente, convirtiéndose en un fenómeno popular.

Un Escenario Innovador La presentación comenzó a las 21:20, siguiendo su distintivo estilo de escenario central. Un artista visual también estuvo presente, creando una obra en vivo relacionada con el grupo. La banda se presentó con un sonido vibrante y una formación destacada de instrumentos.

Momentos Destacados del Show El primer invitado, Daniel Maza, sorprendió a la audiencia con interpretaciones memorables, seguido por un set potente de Ruggero y otros artistas que sumaron energía al evento. La atmósfera se intensificó con un Carnavalito muy aclamado, liderado por La Charo y Juan Falú. Diego Torres también aportó su talento, interpretando sus grandes éxitos al lado de Luz Gaggi, mientras que Emilia brilló con sus hits más recientes.