Rosalía Cierra un Mes de VIPs en la Cancha de Boca

La mítica cancha de Boca Juniors se convierte en el epicentro de la cultura y el espectáculo, recibiendo a figuras internacionales que no quieren perderse la oportunidad de vivir una experiencia única.

Paolo Sorrentino enamora con su historia

El renombrado director italiano, conocido por su trabajo en «La mano de Dios», ofreció una emocionante clase magistral gratuita en el Teatro San Martín. Su admiración por Diego Maradona es evidente, luciendo un anillo con su imagen, un símbolo de la profunda conexión que siente. Sorrentino visitó La Bombonera y, como un verdadero fanático, tuvo el privilegio de conocer el palco que lleva el nombre del astro argentino.

Rosalía: Ritmos y emociones en La Boca

La talentosa artista Rosalía también se dejó cautivar por la energía de La Bombonera durante su visita a Buenos Aires, donde presentó su álbum «Lux». En su recorrido, compartió momentos con Trueno, un joven referente del trap argentino, quien tiene sus raíces en La Boca y ha hecho famoso su Tiny Desk en un colorido conventillo del barrio.

Un noviembre lleno de estrellas

Este noviembre se destaca como un mes sin igual, donde La Bombonera recibió a un sinfín de visitantes ilustres. Entre ellos, Liam Gallagher, icono de Oasis, se unió al sentimiento xeneize al fotografiarse con la camiseta del club, marcando la tendencia de otros artistas que prefieren este templo del fútbol argentino. Además, Johnny Depp fue anfitrión de Román Riquelme durante su paso, mientras que el mexicano Marco Antonio Solís dejó su huella tras presentarse en el barrio de Villa Crespo.

Peter Lamelas y el fervor de la hinchada

Otro ilustre visitante, el embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, se unió a la multitud para experimentar la mítica hinchada de Boca. Su visita coincidió con un clásico muy esperado, donde Boca se impuso a River con un contundente 2-0. La emoción en el estadio es contagiosa y, como muchos, Lamelas pudo comprobar que el fervor de los hinchas xeneizes es, efectivamente, inigualable.